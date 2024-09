ISTIO on IBM cloud

Quando le organizzazioni si spostano nei microservizi, devono supportare decine o centinaia di app specifiche. Gestire questi endpoint separatamente significa supportare un numero elevato di macchine virtuali (VM), inclusa la domanda. Un software cluster come Kubernetes può creare pod e scalarli, ma Kubernetes non fornisce un instradamento, regole di traffico o potenti strumenti di monitoraggio o debug.

Inserisci la mesh di servizi.

Con l’aumento del numero di servizi, il numero di potenziali modi di comunicare aumenta in modo esponenziale. Due servizi hanno solo due percorsi di comunicazione. Tre servizi ne hanno sei, mentre 10 servizi ne hanno 90. Un mesh di servizi fornisce un unico modo per configurare questi percorsi di comunicazione creando un criterio per la comunicazione.

Un mesh di servizi organizza i servizi e dirige il traffico delle comunicazioni secondo una configurazione predefinita. Invece di configurare un container in esecuzione o scrivere un codice a tal proposito, un amministratore può fornire la configurazione per il mesh di servizi e far completare il lavoro. In precedenza, ciò doveva accadere con i server Web e la comunicazione service-to-service.

Il modo più comune per farlo in un cluster è utilizzare il modello sidecar. Un sidecar è un nuovo container, all'interno del pod, che instrada e osserva il traffico delle comunicazioni tra servizi e container.