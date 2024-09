Instana integra senza problemi le informazioni dagli span di Zipkin nelle mappe di infrastruttura / dipendenza del servizio e migliora i dati forniti da Zipkin con informazioni di tracciamento di vario tipo raccolte automaticamente. Poiché Instana è in grado di correlare i dati AutoTrace™ con i dati di traccia provenienti da tutti i feed di tracciamento, tra cui OpenTracing e Jaeger, gli stakeholder dell'applicazione possono ottenere un quadro molto più completo delle prestazioni complessive dell'applicazione, delle singole richieste / tracce e di ogni componente dell'infrastruttura e dell'applicazione nell'intera applicazione.

In definitiva,

la soluzione di gestione delle applicazioni di Instana fornisce il monitoraggio automatico APM dell'infrastruttura e delle applicazioni per le applicazioni dinamiche con queste funzionalità chiave:

Rilevamento continuo e automatico delle modifiche all'infrastruttura

Strumentazione automatica, senza riavvio, di codice di linguaggi di programmazione come Java, .NET, Python, PHP e altri tramite Instana AutoTrace

Riutilizzo delle tracce dell'applicazione create utilizzando Zipkin

Rilevamento automatico di guasti e soglie per i servizi monitorati

Visualizzazione delle mappe delle dipendenze dei servizi

Tracciamento delle richieste degli utenti su tutti i sistemi

Monitoraggio della qualità delle applicazioni e dei servizi

Il monitoraggio completo delle applicazioni richiede la visibilità delle prestazioni per l'host fisico o virtuale, i contenitori, le istanze del servizio e qualsiasi dipendenza da applicazioni e servizi. Instana e Zipkin offrono un monitoraggio automatico per ambienti altamente dinamici, con la possibilità di arricchire la tecnologia di tracciamento automatico di Instana con informazioni specifiche sull'applicazione o sulle prestazioni

Il back-end indipendente dall'origine dati di Instana combina i dati di configurazione, prestazioni e integrità di Instana AutoTrace™, Zipkin, OpenTracing, Jaeger e molti altri agenti di raccolta dati, per renderlo il modo più rapido e semplice per monitorare le tecnologie supportate in tutto lo stack e fornire gli insight completi sull'applicazione. L'agente Instana rileva automaticamente tutti i componenti dell'infrastruttura, implementa i sensori di monitoraggio necessari e inizia a tracciare applicazioni e richieste. Qualsiasi modifica dell'applicazione o dell'infrastruttura viene rilevata in tempo reale, regolando le mappe e le visualizzazioni delle dipendenze.

Le informazioni sui diversi sensori tecnologici supportati e integrazioni sono disponibili nella Documentazione sulla gestione delle applicazioni Instana.