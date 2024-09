Jaeger (link esterno a ibm.com) è un sistema di tracciamento distribuito ispirato al paper Dapper di Google e a OpenZipkin, rilasciato in origine come open source da Uber Technologies. Una parte estesa di osservabilità aziendale, Jaeger raccoglie informazioni sui flussi delle richieste utenti e su misurazioni/indicatori delle prestazioni.Utilizzando l'API OpenTracing, un'API aperta e indipendente dal fornitore, Jaeger consente agli utenti di evitare il blocco da fornitore durante l'identificazione e la raccolta di dati per l'analisi di applicazioni distribuite, specialmente per le prestazioni delle applicazioni.

Jaeger consente agli sviluppatori di integrare in modo funzionale il tracciamento nella codebase personalizzata per ottenere insight e visibilità sul comportamento dell'applicazione. I framework possono utilizzare Jaeger anche per portare le funzioni di tracciamento nel rispettivo framework.