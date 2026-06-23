Crea risorse database di backup and recovery ad alta velocità
Caratteristiche di copia e recupero del database ad alta velocità
IBM IMS High Performance Image Copy for z/OS fornisce caratteristiche di copia e ripristino del database ad alta velocità per il backup and recovery dei set di dati del database. Automatizza le operazioni manuali soggette a errori normalmente necessarie per creare copie IMS delle immagini. Consente di velocizzare i tempi di backup and recovery del database grazie al supporto di copie rapide delle immagini e metodi di riavvio.
IMS High Performance Image Copy riduce il tempo di indisponibilità dei set di dati del database. Le funzionalità di funzionamento automatico portano offline il database prima di eseguire una copia dell'immagine in batch e lo riavviano dopo il processo.
Caratteristiche
IMS HP Image Copy riduce il tempo di esecuzione creando copie di immagini per più di un set di dati di database. Riduce inoltre il tempo di indisponibilità di un database durante la copia e il ripristino delle immagini.
IMS HP Image Copy richiede meno lavoro manuale per il controllo dei set di dati di copia delle immagini in output utilizzando un modello di denominazione. Riduce al minimo gli arresti e gli avvii manuali del database con IMS Tools Online System Interface.
Combinando l'output della funzione Image Copy, IMS HP Image Copy riduce il numero di volumi su nastro utilizzati e abbassa i costi operativi.
IMS HP Image Copy memorizza i report in un repository gestito centralmente. Raccoglie statistiche del database e le memorizza in un repository centrale per l'uso con altri strumenti o prodotti IMS.
Casi d'uso
IBM IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OS ® crea copie immagine, che rappresentano una delle risorse chiave per il ripristino dei database IMS. Supporta diversi tipi di copia di immagini e soluzioni di elaborazione rapida di replica sia IBM che non IBM. Si interfaccia con il processore di comandi IMS per eliminare la necessità di fermare e riavviare il database IMS. Oltre alla copia di immagini del database IMS, IMS HP Image Copy permette di effettuare copie dei set di dati IMS.
IMS HP Image Copy è in grado di creare copie di immagini in modalità "batch" o "simultanea". Una copia batch dell'immagine viene creata quando il database IMS viene messo offline con un comando /DBR o /DBD o rimane online con il comando IMS DB QUIESCE. Viene creata una copia dell'immagine concorrente mentre il database IMS è ancora disponibile per l'aggiornamento. Una copia immagine simultanea richiede i set di dati del registro archiviato di IMS per il ripristino, poiché potrebbero essersi verificati aggiornamenti nel periodo in cui è stata creata la copia immagine.
IMS HP Image Copy supporta i processori di storage a replica rapida di IBM, EMC e Hitachi. Con IBM, lo strumento avvia IBM FlashCopy. Con EMC, gli strumenti utilizzano il supporto EMC TimeFinder. Con Hitachi, lo strumento avvia il supporto FlashCopy fornito dal software di emulazione Hitachi. Questi processori di storage consentono di eseguire rapidamente copie delle immagini gestendo la copia dei dati a livello di processore di storage.
IMS HP Image Copy genera report di riepilogo del processo durante la copia delle immagini. Questi report tengono traccia delle copie delle immagini create e tutti i report sono memorizzati nell'archivio IMS Tools Knowledge Base (ITKB) per la visualizzazione centralizzata e l'analisi storica.
IMS HP Image Copy consente la creazione e la gestione di più copie di immagini dello stesso database IMS in un'unica esecuzione. Queste copie possono essere indirizzate a diversi supporti o località, come disco e nastro, per supportare strategie diverse di recupero, test e disaster recovery. La soluzione si integra con SMS e standard specifici per sito per garantire una denominazione, conservazione e catalogazione coerenti delle copie delle immagini, aiutando le organizzazioni a migliorare la resilienza semplificando al contempo l'amministrazione dei backup e i requisiti di conformità.
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