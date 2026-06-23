IMS High Performance Image Copy for z/OS

IMS HP Image Copy consente la creazione e la gestione di più copie di immagini dello stesso database IMS in un'unica esecuzione. Queste copie possono essere indirizzate a diversi supporti o località, come disco e nastro, per supportare strategie diverse di recupero, test e disaster recovery. La soluzione si integra con SMS e standard specifici per sito per garantire una denominazione, conservazione e catalogazione coerenti delle copie delle immagini, aiutando le organizzazioni a migliorare la resilienza semplificando al contempo l'amministrazione dei backup e i requisiti di conformità.