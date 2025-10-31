IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Gestisce i database IMS HALDB con strumenti per l'ottimizzazione, il partizionamento e l'integrazione
IMS™ High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS® aiuta a convertire i database IMS Full Function esistenti in database IMS HALDB. Consente agli amministratori di database IMS (DBA) di simulare le modifiche alle impostazioni delle partizioni per verificare che siano corrette prima dell'implementazione. Offre inoltre ai DBA la possibilità di mantenere e adattare i database HALDB.
IMS HALDB Toolkit supporta il consolidamento e la suddivisione delle partizioni per far fronte alla crescita o alla riduzione delle partizioni del database. IMS HALDB Toolkit è completamente integrato con altri strumenti IMS High Performance per fornire funzionalità speciali nella gestione dei database IMS HALDB.
IMS HALDB Toolkit for z/OS converte i database IMS Full Function in database IMS HALDB in un solo passaggio.
IMS HALDB Toolkit for z/OS fornisce consolidamenti e suddivisioni delle partizioni per verificare le impostazioni.
IMS HALDB Toolkit for z/OS gestisce le procedure di manutenzione di IMS HALDB per ottimizzare le prestazioni e la manutenibilità di IMS HALDB.
IMS HALDB Toolkit fornisce funzioni speciali per gestire IMS DBRC.
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS può aiutare a ridurre i tempi e ridurre al minimo le competenze richieste per eseguire le attività di supporto delle applicazioni. Il toolkit fornisce manutenzione, modellazione e analisi di IMS HALDB. Ti aiuta anche a mantenere la disponibilità dei dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le funzioni applicative dei toolkit consentono alle applicazioni di utilizzare meglio l'ambiente HALDB. E le sue utility di sistema forniscono funzionalità che possono contribuire a migliorare la manutenibilità di HALDB.