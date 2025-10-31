IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Gestisce i database IMS HALDB con strumenti per l'ottimizzazione, il partizionamento e l'integrazione

Consulta la scheda tecnica
Un'illustrazione astratta con una nuvola ed elementi geometrici di visualizzazione dei dati. Il design include barre simili a grattacieli, icone circolari e una morbida palette pastello di blu e viola. Lo sfondo è minimale con uno spazio bianco pulito, che enfatizza il tema digitale e futuristico.

Panoramica

IMS™ High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS® aiuta a convertire i database IMS Full Function esistenti in database IMS HALDB. Consente agli amministratori di database IMS (DBA) di simulare le modifiche alle impostazioni delle partizioni per verificare che siano corrette prima dell'implementazione. Offre inoltre ai DBA la possibilità di mantenere e adattare i database HALDB.

IMS HALDB Toolkit supporta il consolidamento e la suddivisione delle partizioni per far fronte alla crescita o alla riduzione delle partizioni del database. IMS HALDB Toolkit è completamente integrato con altri strumenti IMS High Performance per fornire funzionalità speciali nella gestione dei database IMS HALDB.
Converte facilmente i database

IMS HALDB Toolkit for z/OS converte i database IMS Full Function in database IMS HALDB in un solo passaggio.
Simula conversioni e modifiche di IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit for z/OS fornisce consolidamenti e suddivisioni delle partizioni per verificare le impostazioni.
Gestisce le procedure

IMS HALDB Toolkit for z/OS gestisce le procedure di manutenzione di IMS HALDB per ottimizzare le prestazioni e la manutenibilità di IMS HALDB.
Gestisce il Database Recovery Control (DBRC) di IMS

IMS HALDB Toolkit fornisce funzioni speciali per gestire IMS DBRC. 

Caratteristiche

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS può aiutare a ridurre i tempi e ridurre al minimo le competenze richieste per eseguire le attività di supporto delle applicazioni. Il toolkit fornisce manutenzione, modellazione e analisi di IMS HALDB. Ti aiuta anche a mantenere la disponibilità dei dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le funzioni applicative dei toolkit consentono alle applicazioni di utilizzare meglio l'ambiente HALDB. E le sue utility di sistema forniscono funzionalità che possono contribuire a migliorare la manutenibilità di HALDB.
Ingegnere di sistema che controlla il codice su più monitor. Lavora a fianco di un collega sviluppatore di app in un ufficio di un'agenzia IT. Programmatore che analizza l'algoritmo sugli schermi, sviluppando una nuova interfaccia utente.
Conversione in database IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit può migrare un database IMS Full Function in un database IMS HALDB. Innanzitutto, può simulare la conversione. Determina le impostazioni della partizione IMS HALDB appropriate per il database IMS Full Function corrente. Quindi, può eseguire la conversione effettiva dal database IMS Full Function al database IMS HALDB. Questa procedura viene eseguita in un unico passaggio batch. Esiste un'interfaccia ISPF che genera tutti i passaggi secondari necessari in questo processo.
Ritratto di uno sviluppatore afroamericano che usa un laptop per scrivere codice seduto alla scrivania con algoritmo di analisi di più schermi in un'agenzia di software. Programmatore che lavora sull'interfaccia utente utilizzando un computer portatile.
Gestione dei database IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit consente al DBA IMS di consolidare o dividere le partizioni in cui i dati mostrano segni di crescita o riduzione. Per garantire che le nuove impostazioni delle partizioni siano corrette, consente al DBA IMS di simulare il ripartizionamento prima di apportare la modifica al database IMS HALDB. Consente quindi al DBA IMS di impostare soglie specifiche per informarlo quando è necessaria la manutenzione di un database IMS HALDB.
Team multietnico diversificato che lavora in un ufficio moderno
Prestazioni migliorate

IMS HALDB Toolkit migliora le prestazioni dei database IMS HALDB. Ad esempio, una volta che un database primario IMS HALDB è stato riorganizzato, tutti i puntatori degli indici secondari devono essere ripristinati. In IMS, questo processo di ripristino viene eseguito tramite la procedura "autoriparante" che corregge l'indice al primo utilizzo. Tuttavia, poiché la procedura autoriparante può influire sulle prestazioni durante i periodi di picco, il toolkit fornisce un utility offline per riparare gli indici secondari.
Ingegnere IT in piedi accanto ad armadi rack di server aperti, mentre interagisce con le connessioni digitali del server.
Conversione di database

IMS HALDB Toolkit può anche aiutare nella conversione di database IMS partizionati dall'utente in database IMS HALDB. Se sono presenti più database identici con intervalli di chiavi diversi, il toolkit trasforma i database in database IMS HALDB e unisce i dati in un unico database IMS HALDB. Questo aiuta gli utenti che necessitano di un'indicizzazione secondaria ma non possono utilizzarla quando i dati sono stati suddivisi in più database.
Immagine laterale di una giovane donna che indossa degli occhiali mentre un ingegnere di cybersecurity digita sulla tastiera del computer e scrive codice
Gestione del Database Recovery Control (DBRC) di IMS

IMS HALDB Toolkit fornisce funzioni speciali per gestire IMS DBRC. Ad esempio, lo strumento consente di clonare o replicare le definizioni IMS HALDB DBRC da un set di dati IMS RECON a un altro set di dati IMS RECON. Può anche modificare il nome del qualificatore del set di dati di alto livello durante il processo di replica. Il toolkit consente inoltre di allocare e copiare un set di database IMS HALDB di produzione da un sistema IMS a un altro sistema IMS.
Ingegnere di sistema che controlla il codice su più monitor. Lavora a fianco di un collega sviluppatore di app in un ufficio di un'agenzia IT. Programmatore che analizza l'algoritmo sugli schermi, sviluppando una nuova interfaccia utente.
Conversione in database IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit può migrare un database IMS Full Function in un database IMS HALDB. Innanzitutto, può simulare la conversione. Determina le impostazioni della partizione IMS HALDB appropriate per il database IMS Full Function corrente. Quindi, può eseguire la conversione effettiva dal database IMS Full Function al database IMS HALDB. Questa procedura viene eseguita in un unico passaggio batch. Esiste un'interfaccia ISPF che genera tutti i passaggi secondari necessari in questo processo.
Ritratto di uno sviluppatore afroamericano che usa un laptop per scrivere codice seduto alla scrivania con algoritmo di analisi di più schermi in un'agenzia di software. Programmatore che lavora sull'interfaccia utente utilizzando un computer portatile.
Gestione dei database IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit consente al DBA IMS di consolidare o dividere le partizioni in cui i dati mostrano segni di crescita o riduzione. Per garantire che le nuove impostazioni delle partizioni siano corrette, consente al DBA IMS di simulare il ripartizionamento prima di apportare la modifica al database IMS HALDB. Consente quindi al DBA IMS di impostare soglie specifiche per informarlo quando è necessaria la manutenzione di un database IMS HALDB.
Team multietnico diversificato che lavora in un ufficio moderno
Prestazioni migliorate

IMS HALDB Toolkit migliora le prestazioni dei database IMS HALDB. Ad esempio, una volta che un database primario IMS HALDB è stato riorganizzato, tutti i puntatori degli indici secondari devono essere ripristinati. In IMS, questo processo di ripristino viene eseguito tramite la procedura "autoriparante" che corregge l'indice al primo utilizzo. Tuttavia, poiché la procedura autoriparante può influire sulle prestazioni durante i periodi di picco, il toolkit fornisce un utility offline per riparare gli indici secondari.
Ingegnere IT in piedi accanto ad armadi rack di server aperti, mentre interagisce con le connessioni digitali del server.
Conversione di database

IMS HALDB Toolkit può anche aiutare nella conversione di database IMS partizionati dall'utente in database IMS HALDB. Se sono presenti più database identici con intervalli di chiavi diversi, il toolkit trasforma i database in database IMS HALDB e unisce i dati in un unico database IMS HALDB. Questo aiuta gli utenti che necessitano di un'indicizzazione secondaria ma non possono utilizzarla quando i dati sono stati suddivisi in più database.
Immagine laterale di una giovane donna che indossa degli occhiali mentre un ingegnere di cybersecurity digita sulla tastiera del computer e scrive codice
Gestione del Database Recovery Control (DBRC) di IMS

IMS HALDB Toolkit fornisce funzioni speciali per gestire IMS DBRC. Ad esempio, lo strumento consente di clonare o replicare le definizioni IMS HALDB DBRC da un set di dati IMS RECON a un altro set di dati IMS RECON. Può anche modificare il nome del qualificatore del set di dati di alto livello durante il processo di replica. Il toolkit consente inoltre di allocare e copiare un set di database IMS HALDB di produzione da un sistema IMS a un altro sistema IMS.

Soluzioni correlate

Immagine di una persona che interagisce con l'interfaccia di un sistema di gestione dei dati basato su cloud.
IMS Database Solution Pack
Supporta la riorganizzazione dei database online per garantire la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e gestisci i database IMS full-function e HALDB.
Un diagramma di flusso con varie icone e simboli, tra cui uno scudo, un lucchetto e una ruota dentata.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Supporta la riorganizzazione dei database offline e gestisci database IMS full-function e HALDB.
Illustrazione di un uomo in piedi su una piattaforma, che scrive su un grande schermo con uno stilo.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilizza una suite di software che fornisce una soluzione integrata per il backup and recovery simultaneo di più set di dati e aree Fast Path.
Una forma astratta contenente un diagramma di flusso e una persona in piedi, con in mano un laptop
IMS Tools
Migliora le prestazioni dei tuoi sistemi IMS con strumenti di gestione di database e transazioni on demand e specifici per le applicazioni.

Risorse

Documentazione IBM
Raccogli informazioni sull'uso e la manutenzione del prodotto.
Comunità di sviluppatori IBM
Esplora gli argomenti tecnici, trova software di valutazione e unisciti alla community.
Documentazione del prodotto IMS Tools
Rivedi pubblicazioni di prodotti IMS Tools, directory di programma e altri contenuti tecnici correlati in formato PDF.
Playlist video di IMS Tools
Guarda i video, tra cui demo e webcast, su IBM IMS e sui prodotti e le tecnologie correlati.
Fasi successive
Consulta la scheda tecnica
Continua a esplorare Supporto Novità