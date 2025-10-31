IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS può aiutare a ridurre i tempi e ridurre al minimo le competenze richieste per eseguire le attività di supporto delle applicazioni. Il toolkit fornisce manutenzione, modellazione e analisi di IMS HALDB. Ti aiuta anche a mantenere la disponibilità dei dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le funzioni applicative dei toolkit consentono alle applicazioni di utilizzare meglio l'ambiente HALDB. E le sue utility di sistema forniscono funzionalità che possono contribuire a migliorare la manutenibilità di HALDB.