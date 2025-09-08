Piattaforma IBM Hyper Protect

Proteggi i tuoi dati con IBM Z, LinuxONE SEL e un'avanzata tecnologia di confidential computing

Panoramica della tecnologia SEL Redbook della piattaforma Hyper Protect
Illustrazione isometrica di IBM Cloud Confidential Computing

Aggiornamento della documentazione tecnica di riferimento

Maggiori informazioni sul confidential computing con SUSE Linux Enterprise Base Container Images.



Protezione dei dati end-to-end con IBM

Hyper Protect Platform utilizza la tecnologia IBM® Secure Execution for Linux (SEL), introdotta con i sistemi di 3a generazione IBM z15® e LinuxONE, per proteggere l'intero ciclo di vita di calcolo.

La piattaforma IBM® Hyper Protect protegge le tue applicazioni e i tuoi dati durante l'intero ciclo di vita. Grazie al confidential computing e al controllo con chiave crittografata, conservi tutta l'autorità, garantendo che i dati rimangano protetti quando inattivi, in transito e in uso.

 Scopri DORA e il ruolo del confidential computing
Caratteristiche
Orchestratore di chiavi unificato

Gestisci le chiavi di crittografia senza il minimo problema su IBM® Cloud, AWS, Azure e Google Cloud attraverso un'interfaccia unificata, che ti offre un controllo centralizzato e una gestione principale su larga scala.

 Panoramica di Unified Key Orchestrator
Isolamento del tempo di esecuzione del container

Assicurati una protezione granulare per i workload con IBM® Secure Execution for Linux. Ottieni la garanzia tecnica con isolamento a livello di container e prove zero-knowledge per una maggiore fiducia.

 Confidential computing con LinuxONE
Contratto multilaterale crittografato

Applica le policy con contratti crittografati. Assegna ruoli e privilegi in modo sicuro utilizzando i principi zero-trust per mantenere una rigida separazione dei compiti tra gli utenti.

 Leggi i contratti
Protezione dei dati inattivi incorporata

Proteggi i dati memorizzati con una root of trust basata su hardware. L'HSM certificato FIPS 140-2 Level 4 di IBM fornisce il più alto livello di sicurezza per la crittografia cloud del settore.

 Scopri di più su IBM Cloud HSM
Proteggi le build

Assicurati che vengano implementati solo workload verificati. Ogni build genera un record di attestazione firmato, consentendo una convalida indipendente senza dover ricorrere a servizi esterni.

 Crea applicazioni con build sicure
Attestazione indipendente

Verifica i workload e le immagini dei container con una prova di integrità firmata. I registri delle attestazioni confermano l'autenticità senza dover richiedere servizi fiduciari di terze parti.

 Leggi l'attestazione

Prodotti e servizi

Il portfolio Hyper Protect Services include una serie di prodotti di sicurezza che comprendono servizi di gestione principale, server virtuali e container.
IBM Hyper Protect Container Runtime
Esegui soluzioni container sicure e gestite dagli utenti su Red Hat® Virtualization con supporto completo per il confidential computing.
IBM Hyper Protect Confidential Containers
Proteggi i dati sensibili su Red Hat OpenShift®, assicurandoti che nemmeno gli amministratori possano accedere o manomettere i workload.
IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator
Automatizza la firma sicura degli asset digitali con uno storage a freddo basato su policy per la protezione delle transazioni.
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
Controlla le chiavi di crittografia con FIPS 140-2 Level 4 HSM in un servizio di gestione principale multicloud dedicato.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
Esegui server virtuali Linux in IBM Cloud VPC con immagini di container affidabili e implementazione a prova di manomissione.
IBM Hyper Protect Virtual Servers per IBM Z e LinuxONE
Crea e gestisci app hybrid cloud su IBM® Z e LinuxONE mantenendo i dati sensibili protetti durante l'uso.
Red Hat OpenShift con IBM Secure Execution
Migliora Red Hat OpenShift con IBM SEL, abilitando il confidential computing per lo sviluppo sicuro di applicazioni.
Case study
Concetti finanziari e di aziendali, rendering 3D
Schwarzthal Tech

Schwarzthal Tech ha sede a Londra e combatte la criminalità finanziaria con AI, promuovendo la crescita tramite IBM Hyper Protect Accelerator.

 Leggi il case study
Giovane donna d'affari che utilizza un laptop
Jamworks

Collaborazione con IBM Hyper Protect per offrire un'AI riservata, mantenendo i dati sensibili al sicuro ovunque.

 Leggi il case study
Due persone davanti a una stampante a getto d'inchiostro
SEAL Systems AG

Aumenta la sicurezza sfruttando IBM® Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC utilizzando IBM LinuxONE e l'infrastruttura VPC di IBM Cloud.

 Leggi il case study
Uomini d'affari che parlano in una sala conferenze
DIA

Utilizza i servizi Hyper Protect per proteggere i dati e le infrastrutture finanziarie decentralizzate, garantendo al contempo la protezione.

 Leggi il case study
Uomini d'affari che utilizzano tablet digitali in ufficio
Tecnologia UKISS

Utilizza Hyper Protect Virtual Servers per creare applicazioni sicure per portafogli autocustoditi.

 Leggi il case study
Due uomini seduti a un tavolo con i loro laptop
Metaco/Ripple

Utilizza Hyper Protect Services per proteggere l'orchestrazione di asset digitali, consentendo la scalabilità e la protezione dell'hybrid cloud.

 Leggi il case study

Domande frequenti

Esplora le FAQ sul confidential computing su IBM.

IBM® Hyper Protect Platform è una suite di servizi progettata per offrire un ambiente di piena sicurezza per dati e applicazioni mission-critical nell'implementazione hybrid cloud, utilizzando le funzionalità di confidential computing su IBM Z o LinuxONE. 

Leggi il redbook: IBM Hyper Protect Platform

Il termine confidential computing si riferisce alla protezione dei dati in uso eseguendo calcoli in un Trusted Execution Environment (TEE) certificato e basato su hardware, che garantisce la crittografia e l'isolamento dei dati durante l'elaborazione. IBM® Hyper Protect Platform utilizza questo concetto per proteggere i workload mission-critical e i dati sensibili. 

La garanzia operativa aiuta ad assicurare che le operazioni condotte dai fornitori di servizi e da altri siano conformi e non compromettano intenzionalmente o involontariamente la sicurezza. La sicurezza si basa su misure operative, che sono violabili e comportano la necessità di fiducia.

La garanzia tecnica aiuta ad assicurare che le caratteristiche di sicurezza siano radicate nella tecnologia e accessi o modifiche non autorizzati siano tecnicamente impossibili. Questo aiuta a garantire che i dati siano sempre protetti, senza la necessità di fidarsi del fatto che delle persone od organizzazioni non utilizzino l'accesso privilegiato in caso di attacchi interni o esterni. 

La Hyper Protect Platform impiega la tecnologia IBM® Secure Execution for Linux comprensiva di caratteristiche hardware e firmware come crittografia della memoria, contratti crittografati e un ultravisor per creare ambienti isolati e sicuri per i workload. 

Gli IBM Cloud Virtual Server for VPC offrono capacità di calcolo iperscalabile con le più alte velocità di rete e le risorse di rete software-defined più sicure disponibili su IBM Cloud. Basata su IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) e dotata di potenti processori Intel® Xeon® di quarta generazione, questa infrastruttura di facile utilizzo per gli sviluppatori contribuisce a gestire i workload moderni in modo più rapido e semplice grazie a profili di istanza preimpostati, a un'implementazione rapida e al controllo della rete privata in un agile ambiente di cloud pubblico. Scegli multitenant o dedicati, aggiungi GPU e pagamento in base al consumo con fatturazione mensile oppure prenota la tua capacità in anticipo per ridurre i costi.

