Proteggi i tuoi dati con IBM Z, LinuxONE SEL e un'avanzata tecnologia di confidential computing
Hyper Protect Platform utilizza la tecnologia IBM® Secure Execution for Linux (SEL), introdotta con i sistemi di 3a generazione IBM z15® e LinuxONE, per proteggere l'intero ciclo di vita di calcolo.
La piattaforma IBM® Hyper Protect protegge le tue applicazioni e i tuoi dati durante l'intero ciclo di vita. Grazie al confidential computing e al controllo con chiave crittografata, conservi tutta l'autorità, garantendo che i dati rimangano protetti quando inattivi, in transito e in uso.
Gestisci le chiavi di crittografia senza il minimo problema su IBM® Cloud, AWS, Azure e Google Cloud attraverso un'interfaccia unificata, che ti offre un controllo centralizzato e una gestione principale su larga scala.
Assicurati una protezione granulare per i workload con IBM® Secure Execution for Linux. Ottieni la garanzia tecnica con isolamento a livello di container e prove zero-knowledge per una maggiore fiducia.
Applica le policy con contratti crittografati. Assegna ruoli e privilegi in modo sicuro utilizzando i principi zero-trust per mantenere una rigida separazione dei compiti tra gli utenti.
Proteggi i dati memorizzati con una root of trust basata su hardware. L'HSM certificato FIPS 140-2 Level 4 di IBM fornisce il più alto livello di sicurezza per la crittografia cloud del settore.
Assicurati che vengano implementati solo workload verificati. Ogni build genera un record di attestazione firmato, consentendo una convalida indipendente senza dover ricorrere a servizi esterni.
Verifica i workload e le immagini dei container con una prova di integrità firmata. I registri delle attestazioni confermano l'autenticità senza dover richiedere servizi fiduciari di terze parti.
Il portfolio Hyper Protect Services include una serie di prodotti di sicurezza che comprendono servizi di gestione principale, server virtuali e container.
Schwarzthal Tech ha sede a Londra e combatte la criminalità finanziaria con AI, promuovendo la crescita tramite IBM Hyper Protect Accelerator.
Collaborazione con IBM Hyper Protect per offrire un'AI riservata, mantenendo i dati sensibili al sicuro ovunque.
Aumenta la sicurezza sfruttando IBM® Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC utilizzando IBM LinuxONE e l'infrastruttura VPC di IBM Cloud.
Utilizza i servizi Hyper Protect per proteggere i dati e le infrastrutture finanziarie decentralizzate, garantendo al contempo la protezione.
Utilizza Hyper Protect Virtual Servers per creare applicazioni sicure per portafogli autocustoditi.
Utilizza Hyper Protect Services per proteggere l'orchestrazione di asset digitali, consentendo la scalabilità e la protezione dell'hybrid cloud.
Esplora le FAQ sul confidential computing su IBM.
IBM® Hyper Protect Platform è una suite di servizi progettata per offrire un ambiente di piena sicurezza per dati e applicazioni mission-critical nell'implementazione hybrid cloud, utilizzando le funzionalità di confidential computing su IBM Z o LinuxONE.
Il termine confidential computing si riferisce alla protezione dei dati in uso eseguendo calcoli in un Trusted Execution Environment (TEE) certificato e basato su hardware, che garantisce la crittografia e l'isolamento dei dati durante l'elaborazione. IBM® Hyper Protect Platform utilizza questo concetto per proteggere i workload mission-critical e i dati sensibili.
La garanzia operativa aiuta ad assicurare che le operazioni condotte dai fornitori di servizi e da altri siano conformi e non compromettano intenzionalmente o involontariamente la sicurezza. La sicurezza si basa su misure operative, che sono violabili e comportano la necessità di fiducia.
La garanzia tecnica aiuta ad assicurare che le caratteristiche di sicurezza siano radicate nella tecnologia e accessi o modifiche non autorizzati siano tecnicamente impossibili. Questo aiuta a garantire che i dati siano sempre protetti, senza la necessità di fidarsi del fatto che delle persone od organizzazioni non utilizzino l'accesso privilegiato in caso di attacchi interni o esterni.
La Hyper Protect Platform impiega la tecnologia IBM® Secure Execution for Linux comprensiva di caratteristiche hardware e firmware come crittografia della memoria, contratti crittografati e un ultravisor per creare ambienti isolati e sicuri per i workload.
Gli IBM Cloud Virtual Server for VPC offrono capacità di calcolo iperscalabile con le più alte velocità di rete e le risorse di rete software-defined più sicure disponibili su IBM Cloud. Basata su IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) e dotata di potenti processori Intel® Xeon® di quarta generazione, questa infrastruttura di facile utilizzo per gli sviluppatori contribuisce a gestire i workload moderni in modo più rapido e semplice grazie a profili di istanza preimpostati, a un'implementazione rapida e al controllo della rete privata in un agile ambiente di cloud pubblico. Scegli multitenant o dedicati, aggiungi GPU e pagamento in base al consumo con fatturazione mensile oppure prenota la tua capacità in anticipo per ridurre i costi.