Proteggere i dati aziendali non è un compito semplice, soprattutto quando sono distribuiti su più cloud, applicazioni e aree geografiche. La crescita dei dati negli ambienti cloud rende sempre più complesso identificare dove risiedono le informazioni sensibili. Contemporaneamente, il costo delle violazioni dei dati continua a salire, con conseguenze finanziarie e di reputazione devastanti che sembrano non avere fine. Navigare nell’intricata rete degli standard di conformità e privacy aumenta ulteriormente questo quadro così complesso. Per affrontare queste sfide in modo efficace, le organizzazioni devono disporre di una strategia completa che comprenda il rilevamento precoce dei rischi, l'applicazione delle policy e la protezione sia dei dati in movimento che di quelli a riposo. L'automazione è emersa come strumento fondamentale, poiché semplifica i processi di protezione e correzione dei dati.

IBM Security Guardium Insights è progettato per semplificare e snellire le attività di sicurezza dei dati negli ambienti di cloud ibrido. Implementando Guardium Insights, le organizzazioni possono aumentare la fiducia nelle proprie politiche di sicurezza dei dati, promuovendo al contempo una maggiore produttività per i team grazie a una maggiore visibilità. Scopri l'intera gamma di vantaggi che Guardium Insights può offrire attraverso una demo dal vivo.