GPU NVIDIA® su IBM Cloud

Le GPU NVIDIA possono essere implementate tramite IBM Cloud Virtual Servers for VPC per istanze cloud. IBM Cloud VPC è progettato per offrire elevata resilienza e sicurezza all'interno di una rete SDN (Software-Defined Network) in cui i clienti possono creare cloud privati isolati, mantenendo al contempo i vantaggi fondamentali offerti dal cloud pubblico. Le istanze cloud NVIDIA GPU, che supportano anche le immagini Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI), sono ideali per i clienti con stack software altamente specializzati o per chi necessita del totale controllo del server sottostante.