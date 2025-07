Sblocca, innova e implementa nuove soluzioni AI con gli acceleratori AI Intel® Gaudi® 3 su IBM Cloud®, progettati per aiutarti a scalare in modo conveniente per le esigenze di AI aziendali con alte prestazioni, flessibilità di distribuzione e sviluppo aperto.

Supporta un'ampia gamma di applicazioni e framework di inferenza di AI generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e modelli multimodali (MMM). Avvia rapidamente la distribuzione di IBM Cloud Virtual Servers for VPC. Il supporto per IBM watsonx®, Red Hat® OpenShift® Kubernetes Service e un'implementazione automatizzata basata su Terraform sono previsti per il primo semestre del 2025. Il supporto per i cluster AI Red Hat OpenShift, il servizio IBM Cloud® Kubernetes Service e le architetture implementabili su IBM Cloud è previsto per la seconda metà del 2025.



Scopri di più sulla tecnologia Intel Gaudi 3