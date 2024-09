Funzionalità del modulo

Motore per il calcolo delle emissioni Il motore per il calcolo delle emissioni basato sul Protocollo GHG, comprende una libreria di oltre 40.000 parametri di emissione, tra cui quelli di US EPA, eGRID, DEFRA, parametri di elettricità nazionali dell'IEA, parametri aggiuntivi degli Stati Uniti e dell'Europa e framework pubblici di altre regioni.

Parametri di emissioni personalizzati Aggiungi set di parametri di emissioni personalizzati e di terze parti per soddisfare le esigenze di reporting delle emissioni della tua organizzazione.