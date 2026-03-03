IBM® Envizi Emissions API

L'Envizi emissions API consente sia agli sviluppatori che ai fornitori indipendenti di software (ISV) di integrare direttamente le funzionalità di calcolo delle emissioni nelle proprie applicazioni. L'API mette in luce l'ampia libreria di fattori di emissione di Envizi e le metodologie contabili standardizzate, permettendo ai team di costruire soluzioni personalizzate senza sviluppare e mantenere la logica delle emissioni e i registri dei fattori stessi.

Sfruttando l'esperienza di Envizi, i team di sviluppo possono accelerare il time-to-market garantendo al contempo che i calcoli siano allineati agli standard riconosciuti a livello globale.



Integrazione amichevole per gli sviluppatori

Integra i calcoli delle emissioni direttamente nel tuo software utilizzando le API REST. Invia i dati di attività dalla tua applicazione e restituisci risultati CO₂e accurati in tempo reale. Integra senza soluzione di continuità gli insight sul carbonio nei workflow esistenti, nei dashboard e nelle esperienze utente senza compromettere la tua architettura.



Scalabile e pronta per le imprese

Supporta con sicurezza i calcoli delle emissioni su più clienti, regioni e casi d'uso ad alto volume.