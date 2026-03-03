IBM® Envizi Emissions API

Logica affidabile di calcolo delle emissioni per sviluppatori e ISV
L'Envizi emissions API consente sia agli sviluppatori che ai fornitori indipendenti di software (ISV) di integrare direttamente le funzionalità di calcolo delle emissioni nelle proprie applicazioni. L'API mette in luce l'ampia libreria di fattori di emissione di Envizi e le metodologie contabili standardizzate, permettendo ai team di costruire soluzioni personalizzate senza sviluppare e mantenere la logica delle emissioni e i registri dei fattori stessi.
Sfruttando l'esperienza di Envizi, i team di sviluppo possono accelerare il time-to-market garantendo al contempo che i calcoli siano allineati agli standard riconosciuti a livello globale.
Integrazione amichevole per gli sviluppatori
Integra i calcoli delle emissioni direttamente nel tuo software utilizzando le API REST. Invia i dati di attività dalla tua applicazione e restituisci risultati CO₂e accurati in tempo reale. Integra senza soluzione di continuità gli insight sul carbonio nei workflow esistenti, nei dashboard e nelle esperienze utente senza compromettere la tua architettura.
Scalabile e pronta per le imprese
Supporta con sicurezza i calcoli delle emissioni su più clienti, regioni e casi d'uso ad alto volume.
L'Emissions API è progettata per una facile integrazione, consentendo alle organizzazioni di tutti i settori di alimentare un ampio spettro di casi d'uso in materia di emissioni e sostenibilità.
Calcoli standardizzati delle emissioni negli Scope 1, 2 e 3, per fornire calcoli trasparenti, coerenti e conformi.
Accedi a una libreria gestita e riconosciuta a livello globale di set di dati sui fattori di emissione globali, regionali e specifici del settore, assicurando che i calcoli utilizzino fattori aggiornati e trasparenti senza la complessità di creare, mantenere o aggiornare una libreria di fattori di emissione interna.
Accedi a raccolte API complete insieme a un SDK per Python
Lancia rapidamente le caratteristiche relative alle emissioni, senza la pressione di dover reperire i fattori di emissione o l'onere di costruire una complessa logica di calcolo interna.
L'architettura API stateless, senza storage dei dati, comporta un minor onere per l'infrastruttura della piattaforma software, con minori preoccupazioni per la protezione dei dati e l'hosting.
I fattori di emissione e le metodologie sono gestiti a livello centrale, assicurando che gli utenti traggano beneficio automaticamente dagli aggiornamenti più recenti senza alcuno sforzo manuale.
Documentazione chiara, codice di esempio e accesso sandbox per un'integrazione rapida.
Progettata per la flessibilità: usa l'API per costruire, estendere o incorporare la logica delle emissioni ovunque sia necessaria.
No. Envizi Emissions API è progettata per consentire a sviluppatori, team di prodotti software e ISV di incorporare i calcoli delle emissioni nelle soluzioni software esistenti. Le imprese che hanno bisogno di workflow regolamentati, controlli e reportistica pronta per gli audit devono utilizzare le soluzioni di contabilità delle emissioni di Envizi.
Envizi Emissions Calculations in Excel è progettato per gli utenti business che desiderano calcolare le emissioni direttamente in Excel, senza necessità di codifica. L'Envizi emissions API è progettata per sviluppatori e ISV che creano le proprie soluzioni per le emissioni.
Envizi Emissions API utilizza fattori di emissione governati da Envizi per Scope 1, 2 e 3.
Sei pronto a perfezionare la contabilità delle emissioni di gas serra?
Dai un'occhiata più da vicino a IBM Envizi e scopri come può aiutarti con il calcolo, il monitoraggio e il reporting delle emissioni di gas serra.