Envizi assiste l'azienda nel soddisfare le mutevoli richieste degli stakeholder di informazioni sulla sostenibilità, in particolare per quanto riguarda la divulgazione proattiva delle emissioni Scope 3.

Melbourne Water

Infrastrutture idriche

Melbourne Water ottimizza la segnalazione sulla sostenibilità per creare un unico system of record per l’uso dell’energia e le prestazioni ESG.