Amazon RDS per DB2

Amazon RDS per Db2 è un servizio di database completamente gestito che semplifica la configurazione, la gestione e la scalabilità di un database relazionale Db2 sul cloud AWS. Il servizio supporta Db2 Standard Edition e Db2 Advanced Edition con un programma Bring Your Own License (BYOL). Tutte le versioni di Db2 su Amazon RDS per Db2 forniscono:

scalabilità a pulsante per gestire i costi dell'infrastruttura con pochi clic o una chiamata API;

backup automatizzati, snapshot e failover per supportare la durabilità dei workload business-critical;

disponibilità e affidabilità con disponibilità elevata e data replication Multi-AZ automatizzata;

isolamento e sicurezza, compresa la crittografia in movimento e a riposo, l'isolamento della rete e le autorizzazioni e



integrazioni native con AWS Cloud Services come offerta principale di AWS per supportare le applicazioni cloud-native

Avvia subito l'implementazione o utilizza Amazon Pricing Calculator–RDS for Db2 (link esterno a ibm.com) per stimare le dimensioni dell'istanza.