Gli strumenti IBM Db2 Administration ti aiutano a gestire la complessità, la crescita e il cambiamento degli schemi e degli oggetti IBM Db2 for z/OS attraverso il ciclo di vita dell'applicazione. Sfoglia e modifica facilmente sia i dati Db2 for z/OS, sia i dati memorizzati in IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS per agevolare le attività di amministrazione del database. Utilizza la navigazione di livello superiore per esplorare gli oggetti Db2 in tutta l'azienda e implementare in tutta sicurezza modifiche semplici o modifiche di versione complesse per più persone.