IBM® Db2 Advanced Recovery Feature combina tre strumenti Db2 per il backup avanzato del database, il ripristino e l'estrazione dei dati: Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows; Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows; e IBM® InfoSphere Optim™ High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows. Questi strumenti aiutano a migliorare la disponibilità dei dati, ridurre i rischi e accelerare le attività amministrative più importanti. Db2 Advanced Recovery Feature può essere acquistato separatamente e utilizzato con varie edizioni di Db2.