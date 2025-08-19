IBM Common Services Library for z/OS

Prodotto gratuito che contiene componenti e funzionalità comuni relative all'infrastruttura, necessarie per determinati strumenti IBM IMS

Benefici

IBM® Common Services Library for z/OS è un prodotto gratuito che contiene vari componenti e funzionalità comuni relativi all'infrastruttura, richiesti dagli IBM® IMS Tools e da loro condivisi. La libreria dei servizi comuni condivide queste funzioni tra i prodotti, anziché includere questa funzionalità separatamente.
Consolida e fornisce connettività

Con funzionalità richieste per strumenti IBM IMS selezionati
Protegge i dati

Aiuta a rimuovere i dati sensibili o riservati degli utenti, come le informazioni aziendali dei clienti, dai record di log IMS
Fornisce un'infrastruttura

Per IBM IMS Connect Extensions for z/OS
Offre funzionalità condivise

Funzionalità comuni relative all'infrastruttura richieste da alcuni strumenti IBM IMS e da loro condivise

