IBM® Common Services Library for z/OS è un prodotto gratuito che contiene vari componenti e funzionalità comuni relativi all'infrastruttura, richiesti dagli IBM® IMS Tools e da loro condivisi. La libreria dei servizi comuni condivide queste funzioni tra i prodotti, anziché includere questa funzionalità separatamente.
Aiuta a rimuovere i dati sensibili o riservati degli utenti, come le informazioni aziendali dei clienti, dai record di log IMS
Per IBM IMS Connect Extensions for z/OS
Determina l'impatto delle modifiche al bufferpool senza incertezze.
Supporta la riorganizzazione dei database online per garantire la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e gestisci i database IMS full-function e HALDB.
Riduci la complessità operativa con una soluzione integrata per il backup and recovery simultaneo di più set di dati e aree Fast Path.
Migliora le prestazioni dei tuoi sistemi IMS con strumenti di gestione di database e transazioni on demand e specifici per le applicazioni.