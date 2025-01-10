Con la nostra esperienza di onboarding semplificata, self-service e accelerata, non è mai stato così facile collaborare e iniziare a vendere su IBM Cloud.
Con una gamma sempre crescente di software e servizi, il nostro catalogo è il perfetto canale di vendita digitale per inviare e rivendere prodotti ai clienti IBM Cloud in tutto il mondo. Dal punto di vista del cliente, l'accesso al software e ai servizi dei partner sul catalogo offre un approccio semplificato all'acquisto e alla distribuzione, oltre a una perfetta integrazione dell'account e alla semplicità della fatturazione unificata.
Espandere il tuo raggio d'azione alle migliaia di clienti aziendali IBM che utilizzano il catalogo IBM Cloud.
Caricare il tuo prodotto in pochi giorni con la nostra interfaccia self-service facile da utilizzare.
Approfitta del supporto pratico di esperti di onboarding, pronti a rispondere alle tue domande.
Utilizza il nostro vasto catalogo di prodotti per creare e rafforzare le tue soluzioni.
Il dinamico ecosistema di partner IBM offre un'ampia varietà di percorsi per far crescere il tuo business.
Utilizza al meglio i crediti cloud per avviare la tua azienda verso una crescita trasformativa.
Robert Green di Dizzion spiega come la collaborazione con IBM abbia contribuito a rendere più interessante la sua organizzazione agli occhi dei clienti.
Bosch ha migliorato le sue prestazioni con IBM Power Systems e ha ottenuto un'enorme flessibilità con SAP HANA.
Sysdig e JFrog stanno collaborando con IBM per aiutare le aziende di tutto il mondo a passare dalle applicazioni monolitiche a quelle cloud-native.
Sei pronto ad ampliare il tuo raggio di azione? Inizia oggi stesso a vendere i tuoi prodotti sul Catalogo IBM Cloud! Ti aspettiamo!