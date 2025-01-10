Con la nostra esperienza di onboarding semplificata, self-service e accelerata, non è mai stato così facile collaborare e iniziare a vendere su IBM Cloud.

Con una gamma sempre crescente di software e servizi, il nostro catalogo è il perfetto canale di vendita digitale per inviare e rivendere prodotti ai clienti IBM Cloud in tutto il mondo. Dal punto di vista del cliente, l'accesso al software e ai servizi dei partner sul catalogo offre un approccio semplificato all'acquisto e alla distribuzione, oltre a una perfetta integrazione dell'account e alla semplicità della fatturazione unificata.

