Espandi il tuo raggio di azione. Inizia a vendere i tuoi prodotti sul catalogo IBM Cloud, noto in tutto il mondo.
Vendi con IBM Cloud

Con la nostra esperienza di onboarding semplificata, self-service e accelerata, non è mai stato così facile collaborare e iniziare a vendere su IBM Cloud.

Con una gamma sempre crescente di software e servizi, il nostro catalogo è il perfetto canale di vendita digitale per inviare e rivendere prodotti ai clienti IBM Cloud in tutto il mondo. Dal punto di vista del cliente, l'accesso al software e ai servizi dei partner sul catalogo offre un approccio semplificato all'acquisto e alla distribuzione, oltre a una perfetta integrazione dell'account e alla semplicità della fatturazione unificata. 

 
Un marketplace che lavora per te Vendendo su IBM Cloud, puoi:
Raggiungere più clienti a livello globale

Espandere il tuo raggio d'azione alle migliaia di clienti aziendali IBM che utilizzano il catalogo IBM Cloud.
Ridurre il time-to-market

Caricare il tuo prodotto in pochi giorni con la nostra interfaccia self-service facile da utilizzare.
Ottenere assistenza dedicata per l'onboarding

Approfitta del supporto pratico di esperti di onboarding, pronti a rispondere alle tue domande.
Trasforma il tuo business

Utilizza il nostro vasto catalogo di prodotti per creare e rafforzare le tue soluzioni.
Apri nuove strade

Il dinamico ecosistema di partner IBM offre un'ampia varietà di percorsi per far crescere il tuo business.
Ottieni vantaggi

Utilizza al meglio i crediti cloud per avviare la tua azienda verso una crescita trasformativa.

Dizzion + IBM Bosch collabora con IBM Sysdig, JFrog e IBM
Perché vendere su IBM Cloud? Più di 600.000 utenti attivi mensili 95% delle aziende Fortune 500 protette da IBM Cloud Oltre 60 data center data center in tutto il mondo Le 10 banche più importanti si affidano a IBM Cloud 47 delle aziende Fortune 50 operano su IBM Cloud L'83% delle aziende di telecomunicazioni del mondo è cliente IBM 20% di tasso di crescita mensile degli IBM Services degli ISV SaaS più recenti che vendono su IBM Cloud 100+ partner dell'ecosistema che entrano a far parte di IBM Financial Services Cloud

Veloce. Semplice. Self-service. Vendere su IBM Cloud ​ L'onboarding su IBM Cloud prevede quattro passaggi: registrazione del prodotto, definizione della voce del catalogo e altri dettagli, onboarding del prodotto e pubblicazione del prodotto nel catalogo IBM Cloud.
IBM Cloud for Financial Services raggiunge più di 100 partner dell'ecosistema
IBM e AT&T offrono cloud service ibridi aperti ai clienti Enterprise
Fasi successive

Sei pronto ad ampliare il tuo raggio di azione? Inizia oggi stesso a vendere i tuoi prodotti sul Catalogo IBM Cloud! Ti aspettiamo!

