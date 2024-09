5G MicroCore di Enea è una soluzione 5G privata unica nel suo genere, completa e pronta per la distribuzione. Include l'integrazione degli abbonati, il provisioning degli abbonamenti e l'abilitazione delle schede SIM per un time-to-market più rapido. In poche parole, si tratta di una soluzione di gestione dei dati pronta per l'uso per tutti i settori verticali rivolti al 5G privato. Il sistema 5G MicroCore include UDR, UDM, AUSF e mini-home subscriber server (HSS). 5G MicroCore di Enea archivia e gestisce i dati attraverso tutte le funzioni core ed edge 5G, supportando l'interworking 4G/5G, e si basa su una tecnologia collaudata in diverse implementazioni commerciali a livello globale.

Funzioni e vantaggi:

Orientato al business: i prodotti dispongono di operazioni zero-touch grazie alle funzioni di autogestione, a garanzia di un rapido adattamento della logica aziendale.

Caricato in container e cloud-native: il 5G MicroCore utilizza un'architettura caricata in container e modularizzata progettata per integrarsi perfettamente nelle architetture edge aziendali.

Modello di prezzo SaaS: la soluzione è stata progettata e sviluppata per soddisfare tutti i casi d'uso dell'Industria 4.0, rendendo un'entità edge 5G realizzabile grazie a una migliore economia di rete.

Altamente interoperabile

Distribuzione automatizzata

Agilità completa: le aziende possono beneficiare di una soluzione completa che sfrutta le funzionalità di gestione dei dati e del traffico di Enea.



Ambito della distribuzione:

UDM, AUSF, PCF in esecuzione su RHOCP 4.6

Cloud Pak for Network Automation 2.2

Integrato con il core 5G di Casa Systems per disporre di tutti i componenti del core 5G



Credenziali:

IBM Cloud Pak for Network Automation Lab Validated

Altre risorse: