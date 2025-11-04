AWS Transform automatizza il processo di discovery integrandosi con AWS Application Discovery Service per raccogliere informazioni dettagliate sulle configurazioni dei server, le metriche delle prestazioni e le connessioni di rete. Questi dati costituiscono la base per una pianificazione accurata della migrazione e per raccomandazioni sul dimensionamento.

Per questo progetto di migrazione, la funzionalità di inventario e mappatura delle dipendenze automatizzata di AWS Transform è stata fondamentale per comprendere l'infrastruttura esistente. L'agente autonomo dello strumento è progettato per rilevare automaticamente i workload VMware, mappare le dipendenze dell'applicazione e analizzare le configurazioni di rete con un intervento manuale minimo.

Dopo avere creato il processo di migrazione iniziale, il passaggio critico successivo è stato stabilire una connessione tra AWS Transform e l'account di discovery. Questo account AWS dedicato avrebbe memorizzato e ospitato i dati dell'infrastruttura ottenuti, consentendo ad AWS Transform di generare raccomandazioni precise sulla migrazione. Il team di IBM Consulting ha facilitato questa connessione creando una richiesta di connettore con autorizzazioni specifiche, autorizzando AWS Transform a leggere, scrivere e gestire i bucket S3 e le configurazioni AWS Application Discovery Service (ADS).

Poiché la proof of technology riguardava una sola applicazione, AWS Discovery Agent è stato installato sulla VM che ospitava l'applicazione. Questo agente raccoglie informazioni sulle configurazioni del server, sulle prestazioni e sulle connessioni di rete. I dettagli del server e della rete vengono visualizzati nell'AWS Migration Hub all'interno dell'account di discovery, via via che i dati vengono raccolti.

La Figura 3 mostra la console di AWS Migration Hub con il server Windows 2008 rilevato, con le specifiche di sistema e le connessioni di rete chiaramente visibili. Il discovery agent ha raccolto informazioni dettagliate su CPU, memoria, utilizzo del disco e comunicazioni di rete per aiutare AWS Transform a generare consigli accurati sulla migrazione.

