Il design intuitivo di AWS Transform ha consentito al team di consulenza IBM di eseguire questa migrazione in modo efficiente senza richiedere una profonda specializzazione in tutti i servizi AWS sottostanti. Il team è riuscito a concentrarsi sul workflow di migrazione e sui requisiti aziendali. AWS Transform ha fornito benefici come un'interfaccia centrale per lanciare un'istanza di test, monitorare lo stato della migrazione ed eseguire un cutover, dimostrando come il servizio ottimizzi la produttività del team e l'allocazione delle risorse.
Laddove era richiesta un'attività manuale, AWS Transform forniva una guida dettagliata e collegamenti alla documentazione pertinente. Il team di IBM Consulting ha lavorato a stretto contatto con l'AWS Solution Architect del cliente e il team di assistenza di AWS Transform per sbloccare eventuali problemi riscontrati e risolverli in modo tempestivo.
Un'altra caratteristica preziosa è la sua capacità di collaborazione integrata, che consente a più membri del team di partecipare al progetto di migrazione. A ogni collaboratore deve essere assegnato uno dei quattro ruoli:
- Amministratore: accesso completo ai dati dell'area di lavoro, ai processi, agli artefatti e ai controlli di gestione degli utenti
- Approvatore: come i collaboratori, oltre alla possibilità di approvare azioni critiche come fusioni e distribuzioni
- Collaboratore: può leggere, chattare ed eseguire (e interagire con) i job, ma non può approvare azioni critiche
- Reader: può visualizzare i contenuti dell'area di lavoro e scaricare artefatti, ma non può apportare modifiche
Questo modello di accesso basato sui ruoli consente agli ingegneri di supervisionare il processo di migrazione. Consente inoltre agli esperti in materia di collaborare su punti di contatto specifici, come la valutazione dei wave plan e dei raggruppamenti di applicazioni. Possono anche confermare la configurazione dell'istanza Amazon EC2 di destinazione o contrassegnare un'applicazione come pronta per il cutover dopo avere completato i test di accettazione. Tutta la collaborazione avviene all'interno di una piattaforma unificata, eliminando lunghi passaggi di consegne o la necessità di creare più account AWS.
AWS Transform riduce i rischi nel processo di migrazione attraverso diversi meccanismi chiave. La replica a livello di blocco dai dati dei server di origine ad AWS in quasi tempo reale è non invasiva. I server di origine continuano a essere completamente funzionanti durante tutto il processo di replica.
Se l'avvio dell'istanza di test non va a buon fine o vengono rilevati problemi durante il test di accettazione sulla nuova istanza, i clienti possono continuare a utilizzare l'ambiente di origine senza interruzioni. La chiusura e lo smantellamento del server di origine rimangono sotto il controllo del cliente nell'ambito delle attività successive alla migrazione.