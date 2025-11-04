Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

AWS Transform: migra VMware Cloud on AWS su Amazon EC2 con l'agentic AI

Le organizzazioni che devono far fronte all'aumento dei costi di licenza di VMware stanno cercando modi efficienti per modernizzare la propria strategia di workload VMware, gestendo al contempo risorse e competenze limitate.

Pubblicato 04 novembre 2025
Autori

Matt Lewis

Chief AWS Architect

Arnaud Lauer

Partner Solution Architect

AWS

Tarun Chawla

Senior Solutions Architect

AWS

AWS Transform for VMware, ora in disponibilità generale, è un nuovo servizio che utilizza l'agentic AI per guidare i clienti lungo l'intero percorso di migrazione. Questo servizio aiuta le organizzazioni a semplificare e accelerare le migrazioni dagli ambienti VMware ai servizi AWS nativi. Fornisce un'automazione assistita dall'AI per tutto il ciclo di vita della migrazione, riducendo notevolmente la complessità e gli sforzi tipicamente associati alle migrazioni cloud.

IBM Consulting supporta un vasto ambiente VMware Cloud on AWS per un importante dipartimento del settore pubblico del Regno Unito. Poiché questo dipartimento utilizza in modo strategico il cloud-native, il primo passo logico è stato quello di ospitare nuovamente le applicazioni da VMware Cloud on AWS su Amazon EC2. Questo approccio ha ridotto al minimo il rischio di esposizione alle pratiche di licenza tradizionali, tra cui il lock-in e i forti aumenti dei prezzi.

In collaborazione con AWS, IBM Consulting ha implementato VMCloud on AWS per migrare sistematicamente le applicazioni Windows legacy su Amazon EC2. Attraverso questo processo, hanno utilizzato con successo AWS Transform per ridurre lo sforzo di migrazione del 60% per le attività automatizzate, mantenendo al contempo la funzionalità e la sicurezza complete delle applicazioni. Il seguente approccio, dalla scelta di un'applicazione target alle fasi di migrazione, fornisce un framework replicabile che altre organizzazioni possono adottare per le proprie iniziative di trasformazione cloud-native.

Scelta di un'applicazione da modernizzare

Il team di IBM Consulting ha utilizzato una macchina virtuale (VM) Windows 2008 legacy nell'ambiente di sviluppo VMware Cloud on AWS del cliente. L'applicazione viene eseguita nella sua macchina virtuale e utilizza un'istanza di Amazon RDS SQL Server in un account cliente. Questa applicazione ha rappresentato un test case ideale per due motivi:

  1. Si tratta di un sistema operativo legacy (Windows Server 2008, ora al termine del supporto) con potenziali considerazioni di compatibilità.
  2. Rappresenta un workload di produzione con un impatto reale sul business.

La Figura 1 illustra l'architettura di alto livello dell'applicazione nell'ambiente di sviluppo. In questo stato originale, c'è una macchina virtuale Windows Server 2008 in esecuzione VMware Cloud on AWS che si connette a un Amazon RDS SQL Server nell'account AWS del cliente

Esecuzione della proof of technology

Dopo avere abilitato AWS Transform in AWS Organizations e avere effettuato l'accesso all'URL dell'applicazione web, è stato selezionato uno spazio di lavoro per eseguire il lavoro di trasformazione per migrare un'applicazione VMware su Amazon EC2.

Comprendere le opzioni di migrazione

Come illustrato nella Figura 2, sono supportati quattro tipi di processi di migrazione VMware:

  1. Migrazione end-to-end
  2. Solo migrazione di rete
  3. Migrazione di reti e server
  4. Discovery e migrazione del server

Poiché non era necessaria alcuna migrazione di rete da parte dell'applicazione in oggetto, è stata selezionata l'opzione 4, ovvero la discovery e migrazione del server. Questa opzione include discovery mapping, wave planning e migrazioni dei server.

Il piano di migrazione finale deve includere i dettagli dell'infrastruttura di rete AWS di destinazione (VPC, sottoreti e gruppi di sicurezza). Gli utenti possono utilizzare la funzionalità di chat in linguaggio naturale all'interno di AWS Transform quando devono aggiornare qualsiasi informazione, ad esempio modificare i nomi dei job.

Fase di discovery: stabilire le basi

AWS Transform automatizza il processo di discovery integrandosi con AWS Application Discovery Service per raccogliere informazioni dettagliate sulle configurazioni dei server, le metriche delle prestazioni e le connessioni di rete. Questi dati costituiscono la base per una pianificazione accurata della migrazione e per raccomandazioni sul dimensionamento.

Per questo progetto di migrazione, la funzionalità di inventario e mappatura delle dipendenze automatizzata di AWS Transform è stata fondamentale per comprendere l'infrastruttura esistente. L'agente autonomo dello strumento è progettato per rilevare automaticamente i workload VMware, mappare le dipendenze dell'applicazione e analizzare le configurazioni di rete con un intervento manuale minimo.

Dopo avere creato il processo di migrazione iniziale, il passaggio critico successivo è stato stabilire una connessione tra AWS Transform e l'account di discovery. Questo account AWS dedicato avrebbe memorizzato e ospitato i dati dell'infrastruttura ottenuti, consentendo ad AWS Transform di generare raccomandazioni precise sulla migrazione. Il team di IBM Consulting ha facilitato questa connessione creando una richiesta di connettore con autorizzazioni specifiche, autorizzando AWS Transform a leggere, scrivere e gestire i bucket S3 e le configurazioni AWS Application Discovery Service (ADS).

Poiché la proof of technology riguardava una sola applicazione, AWS Discovery Agent è stato installato sulla VM che ospitava l'applicazione. Questo agente raccoglie informazioni sulle configurazioni del server, sulle prestazioni e sulle connessioni di rete. I dettagli del server e della rete vengono visualizzati nell'AWS Migration Hub all'interno dell'account di discovery, via via che i dati vengono raccolti.

La Figura 3 mostra la console di AWS Migration Hub con il server Windows 2008 rilevato, con le specifiche di sistema e le connessioni di rete chiaramente visibili. Il discovery agent ha raccolto informazioni dettagliate su CPU, memoria, utilizzo del disco e comunicazioni di rete per aiutare AWS Transform a generare consigli accurati sulla migrazione.

Fase di pianificazione: strategia di migrazione basata su AI

Le funzionalità di pianificazione di AWS Transform includono l'analisi automatica dei dati di discovery per creare raggruppamenti logici di applicazioni e ondate di migrazione. Il servizio fornisce raccomandazioni basate su AI per l'infrastruttura di destinazione e la sequenza della migrazione, che i team addetti alla migrazione possono rivedere e modificare prima dell'implementazione.

Dopo avere eseguito il job di discovery per sette giorni, il team di IBM Consulting ha avviato la fase di esecuzione della discovery nel job AWS Transform per rivedere i dati. Nelle migrazioni più grandi, AWS Transform suggerisce automaticamente i raggruppamenti di applicazioni e ondate in un file CSV, che i team di migrazione possono analizzare e modificare. Dopo la conferma, AWS Transform ha creato automaticamente i raggruppamenti e le ondate di applicazioni in AWS Application Migration Service (MGN). Questa configurazione si è basata sulle informazioni fornite nel file CSV.

Dopo la fase di discovery, il team di IBM Consulting ha collegato AWS Transform all'account AWS di destinazione in cui sarebbero stati implementati i server migrati. Questa connessione richiedeva un VPC predefinito nella regione AWS di destinazione. Poiché il team doveva scegliere come target un VPC specifico, ha creato manualmente il VPC predefinito e modificato i ruoli collegati ai servizi creati automaticamente, al fine di garantire le autorizzazioni corrette per il VPC ID di destinazione.

Utilizzando il workflow guidato di AWS Transform, il team di IBM Consulting ha impostato le raccomandazioni sulle istanze di Amazon EC2, tra cui le preferenze di dimensionamento, le preferenze sui tipi di istanza e le esclusioni per determinati tipi di istanza. AWS Transform ha generato un file di inventario per l'ondata di migrazione, incluse le specifiche del tipo di istanza EC2 e i dettagli della tenancy. Il team ha scaricato questo file, lo ha aggiornato per fare riferimento alla VPC, alla subnet e ai gruppi di sicurezza specifici per la nuova istanza (tutti contrassegnati con CreatedFor:AWSTransform) e lo ha ricaricato su AWS Transform.

Fasi di replica e test

AWS Transform semplifica il processo di replica orchestrando AWS Application Migration Service (MGN) per eseguire la replica a livello di blocco dai server di origine ad AWS.

Per eseguire la migrazione, è necessario installare un agente di replica su ogni server di origine. AWS Transform può automatizzare questo processo oppure gli utenti possono installarlo manualmente. Una volta che l'agente è connesso al servizio AWS MGN, viene eseguita una sincronizzazione iniziale della VM di origine.

Dopo il completamento, il server di origine è risultato pronto per il test con uno stato di data replication integro, come mostrato nella Figura 4, a indicare che la sincronizzazione a livello di blocco dalla VM di origine ad AWS è avvenuta con successo.

In questa fase, AWS Transform ha avviato un'istanza di test basata sul file di inventario più recente. Questa istanza di test viene visualizzata nella console AWS EC2 e consente al team di eseguire test di accettazione mentre l'ambiente di origine continua a funzionare normalmente. La convalida dei test del team di IBM Consulting ha confermato:

  • Il sistema operativo si è avviato correttamente
  • L'autenticazione di Active Directory ha funzionato correttamente
  • I componenti dell'applicazione hanno funzionato come previsto
  • La connettività di rete al database RDS è stata mantenuta

Fase di cutover: ridurre al minimo i tempi di inattività

Una volta completato il test di accettazione, l'applicazione è stata contrassegnata come pronta per il cutover in AWS Transform e l'istanza di test è stata interrotta automaticamente. AWS Transform è stato quindi utilizzato per avviare l'istanza di cutover, assicurando che l'istanza di test originale fosse stata chiusa correttamente.

Dopo il lancio dell'istanza cutover, il team di IBM Consulting ha eseguito controlli di verifica confermando che:

  • Il record DNS è stato aggiornato
  • È possibile accedere all'istanza tramite le credenziali di Active Directory
  • Il nome host è stato configurato correttamente
  • Il gruppo target del load balancer dell'applicazione ha puntato correttamente alla nuova istanza

Dopo l'esito positivo della verifica, AWS Transform ha finalizzato il cutover. Questo processo ha interrotto la replica dal server di origine, ha disinstallato gli agenti e ha spostato automaticamente il server di origine dallo stato attivo a quello archiviato nel servizio AWS MGN. Il processo AWS Transform è ora contrassegnato come completato.

La Figura 5 mostra la schermata di completamento del processo AWS Transform. Conferma che la migrazione è stata completata con successo. Gli indicatori di stato mostrano che tutte le fasi, dal rilevamento al cutover, sono state completate e che il server di origine è stato archiviato nel servizio AWS MGN.

Nella Figura 6 viene illustrata l'architettura finale dopo il completamento della migrazione. L'applicazione Windows ora viene eseguita su un'istanza Amazon EC2, direttamente nell'account AWS del cliente, connessa al database Amazon RDS SQL Server esistente.

Benefici dell'utilizzo di AWS Transform

Il design intuitivo di AWS Transform ha consentito al team di consulenza IBM di eseguire questa migrazione in modo efficiente senza richiedere una profonda specializzazione in tutti i servizi AWS sottostanti. Il team è riuscito a concentrarsi sul workflow di migrazione e sui requisiti aziendali. AWS Transform ha fornito benefici come un'interfaccia centrale per lanciare un'istanza di test, monitorare lo stato della migrazione ed eseguire un cutover, dimostrando come il servizio ottimizzi la produttività del team e l'allocazione delle risorse.

Laddove era richiesta un'attività manuale, AWS Transform forniva una guida dettagliata e collegamenti alla documentazione pertinente. Il team di IBM Consulting ha lavorato a stretto contatto con l'AWS Solution Architect del cliente e il team di assistenza di AWS Transform per sbloccare eventuali problemi riscontrati e risolverli in modo tempestivo.

Un'altra caratteristica preziosa è la sua capacità di collaborazione integrata, che consente a più membri del team di partecipare al progetto di migrazione. A ogni collaboratore deve essere assegnato uno dei quattro ruoli:

  • Amministratore: accesso completo ai dati dell'area di lavoro, ai processi, agli artefatti e ai controlli di gestione degli utenti
  • Approvatore: come i collaboratori, oltre alla possibilità di approvare azioni critiche come fusioni e distribuzioni
  • Collaboratore: può leggere, chattare ed eseguire (e interagire con) i job, ma non può approvare azioni critiche
  • Reader: può visualizzare i contenuti dell'area di lavoro e scaricare artefatti, ma non può apportare modifiche

Questo modello di accesso basato sui ruoli consente agli ingegneri di supervisionare il processo di migrazione. Consente inoltre agli esperti in materia di collaborare su punti di contatto specifici, come la valutazione dei wave plan e dei raggruppamenti di applicazioni. Possono anche confermare la configurazione dell'istanza Amazon EC2 di destinazione o contrassegnare un'applicazione come pronta per il cutover dopo avere completato i test di accettazione. Tutta la collaborazione avviene all'interno di una piattaforma unificata, eliminando lunghi passaggi di consegne o la necessità di creare più account AWS.

AWS Transform riduce i rischi nel processo di migrazione attraverso diversi meccanismi chiave. La replica a livello di blocco dai dati dei server di origine ad AWS in quasi tempo reale è non invasiva. I server di origine continuano a essere completamente funzionanti durante tutto il processo di replica.

Se l'avvio dell'istanza di test non va a buon fine o vengono rilevati problemi durante il test di accettazione sulla nuova istanza, i clienti possono continuare a utilizzare l'ambiente di origine senza interruzioni. La chiusura e lo smantellamento del server di origine rimangono sotto il controllo del cliente nell'ambito delle attività successive alla migrazione.

Estensione di AWS Transform in tutto il portfolio

La migrazione riuscita di un'applicazione VMware su Amazon EC2 tramite AWS Transform ha dato sia al team IBM Consulting che al cliente la fiducia necessaria per espandere l'uso di AWS Transform.

AWS Transform for VMware ha migliorato del 60% le attività di application discovery e migrazione per questa migrazione. Si prevedono ulteriori guadagni applicando questa metodologia a migrazioni su larga scala, in cui l'analisi dei dati di discovery da parte del servizio per creare raggruppamenti di applicazioni e wave plan eliminerebbe lo sforzo manuale. AWS Transform semplifica e accelera il percorso di modernizzazione del cliente, eliminando la necessità di sviluppare competenze approfondite internamente, riducendo il time-to-value e migliorando la produttività del team.

Iniziare con AWS Transform

Se stai prendendo in considerazione AWS Transform per la tua migrazione VMware, ecco tre passaggi per iniziare il tuo percorso:

  • Interagisci con il team del tuo account AWS per discutere di come integrare AWS Transform nella strategia di migrazione.
  • Seleziona un'applicazione non critica con una complessità rappresentativa per una proof of technology iniziale.
  • Abilita AWS Transform nelle tue AWS Organizations ed esplora l'interfaccia dell'applicazione web per comprendere le funzionalità.

