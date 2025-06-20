StreamSets SDK per Python 6.6: Più potenza, più controllo e più collaborazione

20 giugno 2025
StreamSets SDK for Python 6.6 è ricco di nuove caratteristiche che rendono più facile che mai per gli utenti creare, proteggere e gestire in modo programmatico le proprie pipeline di integrazione dei dati su larga scala.
Con questa versione, stiamo aggiungendo 3 funzionalità principali all'SDK: ricerca di valori accettabili, supporto per i progetti e regole di accesso alla rete. Che tu stia creando pipeline da zero, scalando StreamSets tra i team o proteggendo l'accesso tramite IP, la versione 6.6 ti offre gli strumenti di cui hai bisogno, tutto nel codice.
La creazione di pipeline tramite l'SDK è diventata più semplice. Fino ad ora, gli utenti che scrivevano le definizioni delle pipeline in Python dovevano fare riferimento all'interfaccia utente o alla documentazione per determinare quali valori fossero validi per determinate configurazioni di fase, soprattutto quando i menu a discesa nell'interfaccia utente erano l'unica fonte di verità.
Con il nuovo metodo dei valori accettabili, l'SDK consente di eseguire query a livello di codice su tutti i valori validi per un determinato campo di configurazione. Ciò rende la creazione di pipeline dinamiche e l'integrazione di StreamSet in strumenti personalizzati più affidabili, testabili e veloci.
Niente più tentativi ed errori. Solo configurazioni valide, ogni volta.
Nell'interfaccia utente viene reso evidente quali sono le opzioni di configurazione per ogni campo.
Con l'SDK possiamo ora interrogare quali sono i valori accettabili per ogni fase:
Esempio: interrogazione dei valori accettabili
Gestire lo sviluppo multi-team in un ambiente condiviso era in passato una sfida. Senza isolamento, la collaborazione potrebbe trasformarsi rapidamente in caos.
Con l'introduzione dei progetti nell'SDK, ora puoi creare, organizzare e gestire in modo programmatico progetti, spazi di lavoro collaborativi integrati di StreamSets senza dover utilizzare l'interfaccia utente. Ogni progetto fornisce un confine netto per le pipeline, le connessioni, i lavori e le risorse del tuo team. I progetti trasformano StreamSets in una piattaforma multi-tenant pronta per l'azienda. I clienti ottengono chiarezza, sicurezza e scalabilità senza dover implementare più istanze.
Una istanza. Molti team. Zero attrito.
Esempio: gestione dei progetti
La sicurezza non deve mai essere un'operazione solo dell'interfaccia utente.
StreamSets SDK for Python 6.6 introduce la gestione completa delle regole di accesso alla rete, dandoti l'accesso a livello di API per definire e modificare il set di IP autorizzati all'autenticazione con il tuo ambiente StreamSets.
Che tu stia automatizzando l'onboarding, implementando StreamSets su cloud ibridi o applicando policy di rete, l'SDK ora ti consente di gestire la sicurezza con la stessa disciplina del resto della tua infrastruttura.
Definisci. Applica. Automatizza. Tutto tramite codice.
Esempio di SDK: gestione delle regole di accesso alla rete
StreamSets SDK for Python 6.6 non è solo un aumento di versione, è un passo avanti nell'esperienza degli sviluppatori, nella scalabilità aziendale e nell'automazione della piattaforma. Queste caratteristiche sono state create in risposta al feedback dei team che gestiscono i flussi di dati in tempo reale in ambienti complessi e regolamentati. E rendono StreamSets ancora più scalabile, potente e pronto per le aziende.
La versione SDK 6.6 è ora disponibile su PyPI. La documentazione e gli esempi di codice saranno presto disponibili, ma puoi già iniziare a esplorare queste nuove caratteristiche nel tuo IDE preferito eseguendo il comando pip qui sotto.