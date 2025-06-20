StreamSets SDK per Python 6.6: Più potenza, più controllo e più collaborazione

StreamSets SDK for Python 6.6 non è solo un aumento di versione, è un passo avanti nell'esperienza degli sviluppatori, nella scalabilità aziendale e nell'automazione della piattaforma. Queste caratteristiche sono state create in risposta al feedback dei team che gestiscono i flussi di dati in tempo reale in ambienti complessi e regolamentati. E rendono StreamSets ancora più scalabile, potente e pronto per le aziende.

La versione SDK 6.6 è ora disponibile su PyPI. La documentazione e gli esempi di codice saranno presto disponibili, ma puoi già iniziare a esplorare queste nuove caratteristiche nel tuo IDE preferito eseguendo il comando pip qui sotto.