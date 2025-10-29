Il futuro delle operazioni IBM Z intelligenti e basate sui dati con Db2 for z/OS Agent
Presentazione di Db2 for z/OS Agent, l'assistente basato su AI di IBM progettato per semplificare le operazioni del mainframe attraverso interazioni naturali e conversazionali.
L'AI generativa è andata ben oltre i chatbot e i motori di raccomandazione. L'AI ora scrive codice, genera immagini e ridefinisce persino il modo in cui effettuiamo ricerche. Ma la prossima frontiera è ancora più trasformativa: gli agenti AI o colleghi digitali che comprendono il contesto, ragionano sulla complessità e forniscono insight attuabili in tempo reale. Per le aziende che utilizzano sistemi mission-critical come IBM Z, questa evoluzione non è solo entusiasmante, è essenziale.
Si apre un nuovo capitolo nelle operazioni IBM Z, con Db2 for z/OS Agent al centro.
La gestione dei sistemi è più complessa che mai, soprattutto per le aziende, dove 1) i team sono ridotti al limite e le conoscenze sono spesso isolate; 2) l'inserimento di nuovi talenti è un processo lento e dispendioso in termini di risorse; e 3) la risoluzione dei problemi spesso significa saltare tra le dashboard, decifrare i registri e fare affidamento sulle conoscenze tribali, tutti fattori che rallentano le operazioni e aumentano i rischi.
Gli agenti AI non sono solo strumenti utili; sono una necessità strategica per le aziende. Le organizzazioni che comprendono questo aspetto e adottano con attenzione gli agenti AI trarranno beneficio da innumerevoli opportunità, tra cui:
Questa è la promessa di Db2 for z/OS Agent, progettato per semplificare le operazioni di IBM Z attraverso interazioni conversazionali naturali.
Il passaggio dalle dashboard ai dialoghi è più di una modifica dell'interfaccia utente; è un nuovo modo di lavorare. Ecco cosa sblocca:
Prima degli agenti AI, un DBA senior poteva passare ore a confrontare sottosistemi, estrarre registri e fare da mentore al personale junior, il tutto mentre gestiva un incidente di gravità 1. Con Db2 for z/OS Agent, lo stesso DBA può porre una domanda e ottenere una risposta contestuale in linguaggio semplice in pochi secondi. E quando un DBA junior pone la stessa domanda, l'agente non solo fornisce la risposta, ma spiega anche il ragionamento alla base.
Ogni interazione diventa un momento di insegnamento. Nel tempo, l'intero team sale di livello.
Db2 for z/OS Agent è basato su un'architettura AI a più livelli. Ecco come interagiscono i livelli di Db2 for z/OS Agent:
Questa architettura garantisce che gli insight siano forniti in modo sicuro, affidabile e in tempo reale, senza compromettere l'integrità dei sistemi sottostanti.
Db2 for z/OS Agent non è solo per i DBA. È progettato per responsabilizzare l'intero team:
In breve, è un moltiplicatore di forza per ogni ruolo nell'ecosistema IBM Z.
Gli agenti AI non stanno sostituendo gli esseri umani; stanno collaborando con loro. Come ha affermato Jorge Amar di McKinsey: "Stiamo entrando in un mondo in cui dovremo pensare alla nostra forza lavoro sia come agente che come essere umano". IBM Z sta guidando questo cambiamento con Db2 for z/OS Agent, portando l'AI direttamente al centro delle operazioni aziendali, un prompt alla volta.
Vuoi vederlo in azione? Parla con il team dietro l'agente. Il futuro delle operazioni IBM Z è qui, ed è conversazionale.
Maggiori informazioni su Db2 for z/OS Agent
