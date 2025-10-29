Il futuro delle operazioni IBM Z intelligenti e basate sui dati con Db2 for z/OS Agent

La gestione dei sistemi è più complessa che mai, soprattutto per le aziende, dove 1) i team sono ridotti al limite e le conoscenze sono spesso isolate; 2) l'inserimento di nuovi talenti è un processo lento e dispendioso in termini di risorse; e 3) la risoluzione dei problemi spesso significa saltare tra le dashboard, decifrare i registri e fare affidamento sulle conoscenze tribali, tutti fattori che rallentano le operazioni e aumentano i rischi.

Gli agenti AI non sono solo strumenti utili; sono una necessità strategica per le aziende. Le organizzazioni che comprendono questo aspetto e adottano con attenzione gli agenti AI trarranno beneficio da innumerevoli opportunità, tra cui:

invece di dover memorizzare dettagli o esaminare la documentazione per risolvere un problema, ora può semplicemente porre domande, come "Cosa è cambiato nei miei indici ieri sera?" o "Ci sono anomalie nelle transazioni di ieri?" o "Quale sottosistema sta funzionando male in questo momento?". Sbloccare insight da dati preziosi e protetti con l'AI: IBM Z è come un vault che contiene i tuoi asset di dati più preziosi, strettamente protetti e altamente regolamentati. Ma accedere agli insight da quel vault può essere lento e complesso. Ora immagina un banchiere dotato di AI di stanza allo sportello del vault. Questo banchiere non dorme mai, non dimentica mai e risponde sempre con precisione. Puoi porre una semplice domanda nella tua lingua e ottenere immediatamente insight attuabili.

Questa è la promessa di Db2 for z/OS Agent, progettato per semplificare le operazioni di IBM Z attraverso interazioni conversazionali naturali.