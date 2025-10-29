Intelligenza artificiale Automazione IT

Il futuro delle operazioni IBM Z intelligenti e basate sui dati con Db2 for z/OS Agent

Presentazione di IBM Db2 for z/OS Agent, progettato per semplificare le operazioni di IBM Z attraverso interazioni conversazionali naturali.

Pubblicato 10/29/2025
Illustrazione di un uomo seduto davanti al laptop con chat, moduli e icone del calendario su entrambi i lati

Autori

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Presentazione di Db2 for z/OS Agent, l'assistente basato su AI di IBM progettato per semplificare le operazioni del mainframe attraverso interazioni naturali e conversazionali.

L'AI generativa è andata ben oltre i chatbot e i motori di raccomandazione. L'AI ora scrive codice, genera immagini e ridefinisce persino il modo in cui effettuiamo ricerche. Ma la prossima frontiera è ancora più trasformativa: gli agenti AI o colleghi digitali che comprendono il contesto, ragionano sulla complessità e forniscono insight attuabili in tempo reale. Per le aziende che utilizzano sistemi mission-critical come IBM Z, questa evoluzione non è solo entusiasmante, è essenziale. 

Si apre un nuovo capitolo nelle operazioni IBM Z, con Db2 for z/OS Agent al centro. 

L'opportunità per le imprese  

La gestione dei sistemi è più complessa che mai, soprattutto per le aziende, dove 1) i team sono ridotti al limite e le conoscenze sono spesso isolate; 2) l'inserimento di nuovi talenti è un processo lento e dispendioso in termini di risorse; e 3) la risoluzione dei problemi spesso significa saltare tra le dashboard, decifrare i registri e fare affidamento sulle conoscenze tribali, tutti fattori che rallentano le operazioni e aumentano i rischi.

Gli agenti AI non sono solo strumenti utili; sono una necessità strategica per le aziende. Le organizzazioni che comprendono questo aspetto e adottano con attenzione gli agenti AI trarranno beneficio da innumerevoli opportunità, tra cui:

  • Aumentare le competenze umane con l'AI: invece di dover memorizzare dettagli o esaminare la documentazione per risolvere un problema, ora può semplicemente porre domande, come "Cosa è cambiato nei miei indici ieri sera?" o "Ci sono anomalie nelle transazioni di ieri?" o "Quale sottosistema sta funzionando male in questo momento?".
  • Sbloccare insight da dati preziosi e protetti con l'AI: IBM Z è come un vault che contiene i tuoi asset di dati più preziosi, strettamente protetti e altamente regolamentati. Ma accedere agli insight da quel vault può essere lento e complesso. Ora immagina un banchiere dotato di AI di stanza allo sportello del vault. Questo banchiere non dorme mai, non dimentica mai e risponde sempre con precisione. Puoi porre una semplice domanda nella tua lingua e ottenere immediatamente insight attuabili.

Questa è la promessa di Db2 for z/OS Agent, progettato per semplificare le operazioni di IBM Z attraverso interazioni conversazionali naturali.

Perché è importante e come dare una marcia in più ai tuoi DBA

Il passaggio dalle dashboard ai dialoghi è più di una modifica dell'interfaccia utente; è un nuovo modo di lavorare. Ecco cosa sblocca:

  • Operazioni semplificate: un'interfaccia conversazionale per tutte le tue domande.
  • Decisioni più rapide: insight in tempo reale in pochi secondi, non ore.
  • Lacune nelle competenze colmate: il personale junior impara più velocemente senza rallentare gli esperti.
  • Maggiore resilienza: i team possono rispondere ai problemi in modo proattivo, non reattivo.

Prima degli agenti AI, un DBA senior poteva passare ore a confrontare sottosistemi, estrarre registri e fare da mentore al personale junior, il tutto mentre gestiva un incidente di gravità 1. Con Db2 for z/OS Agent, lo stesso DBA può porre una domanda e ottenere una risposta contestuale in linguaggio semplice in pochi secondi. E quando un DBA junior pone la stessa domanda, l'agente non solo fornisce la risposta, ma spiega anche il ragionamento alla base.

Ogni interazione diventa un momento di insegnamento. Nel tempo, l'intero team sale di livello.

L'architettura di Db2 for z/OS Agent

Db2 for z/OS Agent è basato su un'architettura AI a più livelli. Ecco come interagiscono i livelli di Db2 for z/OS Agent:

  • Db2 13 for z/OS è il sistema di database su IBM Z, che contiene dati critici e funge da vault sicuro.
  • IBM watsonx Assistant for Z è la piattaforma conversazionale. È la voce dell'assistente, che saluta e risponde agli utenti. 
  • Gli LLM (tramite watsonx.ai) sono il cervello che comprende ed elabora le domande, formula le risposte, per rispondere in un linguaggio naturale.
  • I file di indice Z RAG + Db2 forniscono un accesso rapido e strutturato alle conoscenze pertinenti, migliorando le prestazioni di ricerca e aiutando l'assistente a trovare rapidamente i documenti giusti.
  • I driver ODBC sono il componente software che consente all'assistente di accedere ai dati dal database. Funge da traduttore che aiuta l'assistente convertendo le domande in un formato comprensibile dal database e gestendo la risposta all'assistente.
  • OpenShift è l'infrastruttura aperta e scalabile, che consente a tutto di funzionare senza intoppi.

Questa architettura garantisce che gli insight siano forniti in modo sicuro, affidabile e in tempo reale, senza compromettere l'integrità dei sistemi sottostanti.

Il tuo nuovo membro del team: Db2 for z/OS Agent

Db2 for z/OS Agent non è solo per i DBA. È progettato per responsabilizzare l'intero team:

  • Programmatori di sistema: monitorano lo stato di salute e le tendenze del sottosistema. 
  • Leader IT: accelerano l'onboarding e il trasferimento delle conoscenze. 
  • Team di operazioni: diagnosticano i problemi più rapidamente e riducono i tempi di inattività. 
  • Nuovi assunti: imparano sul posto di lavoro senza rallentare il team. 

In breve, è un moltiplicatore di forza per ogni ruolo nell'ecosistema IBM Z.

Gli agenti AI non stanno sostituendo gli esseri umani; stanno collaborando con loro. Come ha affermato Jorge Amar di McKinsey: "Stiamo entrando in un mondo in cui dovremo pensare alla nostra forza lavoro sia come agente che come essere umano". IBM Z sta guidando questo cambiamento con Db2 for z/OS Agent, portando l'AI direttamente al centro delle operazioni aziendali, un prompt alla volta. 

Vuoi vederlo in azione? Parla con il team dietro l'agente. Il futuro delle operazioni IBM Z è qui, ed è conversazionale. 

Maggiori informazioni su Db2 for z/OS Agent

Esplora IBM watsonx Assistant for Z: la piattaforma del tempo di esecuzione

Scopri di più Esplora IBM Db2 for z/OS Maggiori informazioni su IBM watsonx Assistant for Z