IBM presenta Maximo Condition Insight: gestione delle prestazioni degli asset attuabile con l'AI
Una nuova generazione di intelligenza che semplifica la manutenzione proattiva.
IBM Maximo Condition Insight, una nuova funzionalità basata su AI all'interno della IBM Maximo Application Suite, consente alle Organizzazioni ad alta intensità di asset di ottenere insight istantanei e spiegabili per supportare la manutenzione basata sulle condizioni (CBM).
Questa innovazione aiuta i clienti a spostare dalla manutenzione reattiva a quella prescrittiva, semplificando la complessità e accelerando il processo decisionale tramite l'agentic AI.
Man mano che le organizzazioni modernizzano le operazioni, Maximo Condition Insight amplia le capacità di IBM® Maximo Asset Performance Management (APM) per offrire una visione basata sull'AI su prestazioni, affidabilità e rischio degli asset.
Condition Insight è una funzionalità di agentic AI all'interno di Maximo APM, che lavora in sinergia con altre applicazioni e funzionalità di AI che fanno parte della più ampia Maximo Application Suite (MAS). Interpreta i dati degli asset per spiegare le condizioni, evidenziare tendenze emergenti e raccomandare azioni correttive per consentire un approccio di manutenzione basata sulle condizioni (CBM) basata sull'AI in tutto l'ecosistema Maximo.
Condition Insight, con tecnologia IBM watsonx, valuta ordini di lavoro, metriche, dati di serie temporali, letture dei contatori, analisi della modalità di guasto ed effetti (FMEA) e allarmi per valutare le condizioni dell'asset, scoprire modelli di prestazioni e fornire raccomandazioni chiare e fruibili, il tutto comunicato in un linguaggio chiaro e comprensibile.
I settori ad alta intensità di asset sono sottoposti a una pressione crescente a causa dell'invecchiamento delle infrastrutture, della carenza di manodopera e dei mandati di riduzione dei costi. Le soluzioni CBM tradizionali spesso richiedono mesi di integrazione dei dati, modellazione e configurazione tecnica.
Condition Insight elimina questa barriera analizzando i dati degli asset in pochi secondi e restituendo un riepilogo chiaro e spiegabile di condizioni, tendenze e azioni raccomandate, rendendo l'AI pratica per ogni team di manutenzione.
Ecco 4 vantaggi dell'AI:
Le organizzazioni che utilizzano IBM Maximo Asset Performance Management con Condition Insight possono:
IBM combina il modello di dati asset affidabile di Massimo con watsonx AI, offrendo un'AI spiegabile e di livello enterprise che si integra direttamente nei flussi di lavoro di manutenzione. A differenza dei fornitori di nicchia che richiedono build personalizzate, IBM offre una soluzione scalabile e sicura nativa di Maximo Application Suite.
"L'AI non riguarda più solo la previsione: si tratta di spiegazione e automazione", ha dichiarato Kendra DeKeyrel, Vicepresidente Asset Lifecycle Management Product and Engineering Leader di IBM. "Con Condition Insight, stiamo integrando direttamente l'agentic AI nei workflow di Maximo, così i team di manutenzione possono comprendere istantaneamente lo stato di salute degli asset e agire con sicurezza."
"Maximo Condition Insight rappresenta la nuova generazione dell'AI per le operazioni", ha aggiunto Stan Smith, Program Director, Maximo Product Management. "Trasformando dati complessi sulle risorse in informazioni chiare e fruibili, aiutiamo le organizzazioni a passare da una manutenzione reattiva a strategie proattive che migliorano l'affidabilità e riducono i costi."
Scopri come la tua organizzazione può trarre beneficio da Maximo Application Suite e dalle sue funzionalità di asset performance management