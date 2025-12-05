Man mano che le organizzazioni modernizzano le operazioni, Maximo Condition Insight amplia le capacità di IBM® Maximo Asset Performance Management (APM) per offrire una visione basata sull'AI su prestazioni, affidabilità e rischio degli asset.

Condition Insight è una funzionalità di agentic AI all'interno di Maximo APM, che lavora in sinergia con altre applicazioni e funzionalità di AI che fanno parte della più ampia Maximo Application Suite (MAS). Interpreta i dati degli asset per spiegare le condizioni, evidenziare tendenze emergenti e raccomandare azioni correttive per consentire un approccio di manutenzione basata sulle condizioni (CBM) basata sull'AI in tutto l'ecosistema Maximo.

Condition Insight, con tecnologia IBM watsonx, valuta ordini di lavoro, metriche, dati di serie temporali, letture dei contatori, analisi della modalità di guasto ed effetti (FMEA) e allarmi per valutare le condizioni dell'asset, scoprire modelli di prestazioni e fornire raccomandazioni chiare e fruibili, il tutto comunicato in un linguaggio chiaro e comprensibile.