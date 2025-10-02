Java a 30 anni e oltre: in che modo IBM sta proteggendo il futuro di Java

IBM sta ridefinendo ciò che è possibile con Java enterprise, proteggendo i suoi sistemi mission-critical a lungo termine, potenziando la modernizzazione e aprendo la porta a nuove innovazioni nell'hybrid cloud e nei workload basati su AI.

Basandosi su decenni di leadership, IBM sta facendo evolvere Java per l'era enterprise consentendoti di proteggere e ottimizzare gli investimenti attuali, modernizzare ed estendere secondo i tuoi ritmi e rilasciare nuove applicazioni e microservizi con runtime e strumenti di sviluppo all'avanguardia.

Non si tratta solo di tenere le luci accese, bensì di illuminare la strada verso il futuro. Il futuro delle tue risorse Java aziendali non è solo luminoso, è illimitato. A tal fine, IBM sta lanciando una fantastica gamma di nuove soluzioni che proietteranno Java enterprise nel futuro: