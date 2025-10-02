Java a 30 anni e oltre: in che modo IBM sta proteggendo il futuro di Java

IBM sta lanciando una fantastica gamma di 4 nuove soluzioni che proietteranno Java nel futuro dell'enterprise.
Pochi linguaggi di programmazione hanno eguagliato la longevità e l'impatto di Java. A quasi tre decenni dal suo lancio, Java rimane il linguaggio di backend aziendale numero 1 e si colloca costantemente al 2° o 3° posto negli utilizzi degli sviluppatori in tutto il mondo (indice TIOBE / classifica Red Monk).
Dal potenziamento dei sistemi finanziari e delle applicazioni governative, all'abilitazione dei moderni workload di AI, l'adattabilità e la robustezza di Java hanno consolidato il suo ruolo di pietra miliare dell'IT aziendale.
Java continua a prosperare grazie a:
Per le aziende che gestiscono workload mission-critical, questi punti di forza si traducono in rischi ridotti, prestazioni prevedibili e valore a lungo termine.
Nonostante i suoi punti di forza, il panorama Java si sta evolvendo:
Le aziende necessitano di un percorso che preservi i loro investimenti nelle applicazioni mission-critical, sbloccando l'agilità delle moderne architetture cloud-native.
IBM sta ridefinendo ciò che è possibile con Java enterprise, proteggendo i suoi sistemi mission-critical a lungo termine, potenziando la modernizzazione e aprendo la porta a nuove innovazioni nell'hybrid cloud e nei workload basati su AI.
Basandosi su decenni di leadership, IBM sta facendo evolvere Java per l'era enterprise consentendoti di proteggere e ottimizzare gli investimenti attuali, modernizzare ed estendere secondo i tuoi ritmi e rilasciare nuove applicazioni e microservizi con runtime e strumenti di sviluppo all'avanguardia.
Non si tratta solo di tenere le luci accese, bensì di illuminare la strada verso il futuro. Il futuro delle tue risorse Java aziendali non è solo luminoso, è illimitato. A tal fine, IBM sta lanciando una fantastica gamma di nuove soluzioni che proietteranno Java enterprise nel futuro:
IBM si impegna a mantenere le tue applicazioni Java 8 esistenti sicure e conformi per tutto il tempo necessario.
La migrazione da Java 8 alle versioni LTS più recenti (Java 11, 17 o 21) e ai moderni ambienti di runtime può richiedere molte risorse. IBM ha automatizzato e semplificato il processo fornendo una tecnologia in grado di:
Indipendentemente da dove vuoi portare le tue applicazioni aziendali, JSphere Suite ti mette sulla corsia preferenziale per la modernizzazione. Al centro di questa trasformazione c'è l'Application Modernization Accelerator (AMA), il tuo centro di comando per valutare, pianificare ed eseguire le migrazioni con precisione.
AMA ti offre una visione chiara e basata sui dati dell'intero ambiente di applicazioni, rivelando le attività, i costi e la complessità necessari per raggiungere l'ambiente di runtime desiderato. Va quindi oltre il piano, integrandosi direttamente nel tuo IDE per automatizzare le migrazioni, accelerare lo sviluppo e far funzionare le tue applicazioni nel loro nuovo ambiente più velocemente di quanto tu possa immaginare. Il risultato? Tempi di inattività minimi, massima agilità e un percorso diretto verso i moderni runtime Java senza alcuna difficoltà.
IBM distribuisce Java ovunque vengano eseguiti i workload. Con runtime di destinazione creati per le esigenze odierne e la futura crescita on-premise, nel cloud o su VM o container, il tuo percorso è chiaro e la tecnologia è pronta a supportarlo:
Forniti come parte di JSphere Suite for Java, questi strumenti generano esperienze Java cloud-native, sia on-premise che sul cloud pubblico o all'edge, e aiutano a rendere la tua strategia applicativa a prova di futuro.
La prossima frontiera per Java è nei sistemi autonomi basati su AI:
Quarkus è ben posizionato per supportare i team nella creazione di applicazioni di agentic AI e con AI integrata che siano scalabili, sicure e ottimizzate per le esigenze dei clienti aziendali.
Il percorso verso Java enterprise sta entrando nel suo capitolo più entusiasmante e IBM è pronta a farti da guida. Con un'esperienza senza pari e una comprovata competenza nell'innovazione aziendale, IBM offre la stabilità di cui necessiti oggi e le funzionalità trasformative di cui necessiterai domani.
Dalla protezione e ottimizzazione del tuo attuale ambiente Java all'automazione della modernizzazione su scala senza precedenti, fino allo sblocco delle prestazioni cloud-native e delle applicazioni basate su AI, la suite di IBM ti offre gli strumenti per muoverti con sicurezza e velocità. Questo è più di un aggiornamento: è una reinvenzione di ciò che Java può fare per la tua azienda.
Per i leader IT, la scelta è chiara: cogliere l'attimo, utilizzare l'innovazione di IBM e fare dei prossimi 30 anni di Java i suoi più potenti di sempre. Il futuro di Java enterprise è qui. Con IBM, puoi proteggere i tuoi investimenti mission-critical, modernizzare velocemente e guidare la prossima ondata di innovazione cloud-native e AI. Costruiamo i prossimi 30 anni di Java, insieme.
Scopri di più al TechXchange 2025
Esplora la fantastica gamma Java
Sessione App Dev Roadmap: 2966 (10:30 AM martedì 7 ottobre)
Scopri di più sull'impegno di IBM a garantire il futuro di Java