Intelligenza artificiale Automazione IT

Java a 30 anni e oltre: in che modo IBM sta proteggendo il futuro di Java

Pubblicato 10/02/2025

Autore

Marc Haberkorn

Vice President, IBM WebSphere & Runtimes

IBM sta lanciando una fantastica gamma di 4 nuove soluzioni che proietteranno Java nel futuro dell'enterprise.

Pochi linguaggi di programmazione hanno eguagliato la longevità e l'impatto di Java. A quasi tre decenni dal suo lancio, Java rimane il linguaggio di backend aziendale numero 1 e si colloca costantemente al 2° o 3° posto negli utilizzi degli sviluppatori in tutto il mondo (indice TIOBE / classifica Red Monk).

Dal potenziamento dei sistemi finanziari e delle applicazioni governative, all'abilitazione dei moderni workload di AI, l'adattabilità e la robustezza di Java hanno consolidato il suo ruolo di pietra miliare dell'IT aziendale.

Perché Java è ancora leader

Java continua a prosperare grazie a:

  • Indipendenza dalla piattaforma: "Write once, run anywhere" è ancora più importante in un mondo di hybrid cloud.
  • Sicurezza e affidabilità di livello aziendale: comprovato in tutti i settori regolamentati, Java è alla base di oltre il 90% delle aziende Fortune 500.
  • Ecosistema enorme: con milioni di sviluppatori, vaste librerie e decenni di ottimizzazioni, fino al 2026 verranno creati quasi 19 milioni di posti di lavoro per sviluppatori Java.
  • Garanzie di compatibilità: garantire la longevità delle applicazioni senza riscritture costanti.

Per le aziende che gestiscono workload mission-critical, questi punti di forza si traducono in rischi ridotti, prestazioni prevedibili e valore a lungo termine.

Rimangono 4 sfide chiave

Nonostante i suoi punti di forza, il panorama Java si sta evolvendo:

  1. Aumento dei costi di manutenzione del software per le versioni precedenti di Java, come Java 8.
  2. Complessità della migrazione per applicazioni monolitiche di grandi dimensioni e librerie open source.
  3. Pressione per modernizzare per l'hybrid cloud e i workload basati su AI.
  4. Carenze di competenze sia nelle tecnologie Java tradizionali che in quelle emergenti.

Le aziende necessitano di un percorso che preservi i loro investimenti nelle applicazioni mission-critical, sbloccando l'agilità delle moderne architetture cloud-native.

I prossimi 30 anni: innovazione per garantire il futuro di Java con IBM

IBM sta ridefinendo ciò che è possibile con Java enterprise, proteggendo i suoi sistemi mission-critical a lungo termine, potenziando la modernizzazione e aprendo la porta a nuove innovazioni nell'hybrid cloud e nei workload basati su AI.

Basandosi su decenni di leadership, IBM sta facendo evolvere Java per l'era enterprise consentendoti di proteggere e ottimizzare gli investimenti attuali, modernizzare ed estendere secondo i tuoi ritmi e rilasciare nuove applicazioni e microservizi con runtime e strumenti di sviluppo all'avanguardia.

Non si tratta solo di tenere le luci accese, bensì di illuminare la strada verso il futuro. Il futuro delle tue risorse Java aziendali non è solo luminoso, è illimitato. A tal fine, IBM sta lanciando una fantastica gamma di nuove soluzioni che proietteranno Java enterprise nel futuro:

1. Supporto esteso per la stabilità aziendale

IBM si impegna a mantenere le tue applicazioni Java 8 esistenti sicure e conformi per tutto il tempo necessario.

  • Supporto delle librerie open source: esegui le tue app in modo sicuro su Java 8 dopo la fine del supporto della community. Continua a utilizzare Spring Boot/Framework e Struts nelle tue applicazioni esistenti con correzioni di sicurezza "drop-in" e SLA IBM per il supporto e le correzioni.
  • Supporto esteso per Java 8: ben oltre le tempistiche della community, critico per le organizzazioni con dipendenze complesse che rendono difficili gli aggiornamenti immediati.
  • IBM Semeru runtimes: build sicure e di livello di produzione di Java SE (OpenJ9) con supporto a lungo termine (LTS).

2. Strumenti di modernizzazione: automatizzare fino al 95% delle attività

La migrazione da Java 8 alle versioni LTS più recenti (Java 11, 17 o 21) e ai moderni ambienti di runtime può richiedere molte risorse. IBM ha automatizzato e semplificato il processo fornendo una tecnologia in grado di:

  • Analizzare la tua base di codice esistente per identificare le modifiche necessarie. Visualizza le tue risorse e valuta le applicazioni, insieme alla messaggistica, alle librerie e alle fonti di dati che utilizzano.
  • Pianificare e assegnare le priorità all'ambiente di runtime di destinazione e alle tempistiche giusti per la migrazione di ogni applicazione, determinando inoltre la soluzione giusta per ogni applicazione del tuo ambiente.
  • Automatizzare gli aggiornamenti del codice e le regolazioni della configurazione, riducendo il lavoro di migrazione manuale fino al 95%.
  • Integrare negli IDE e nelle pipeline CI/CD per semplificare la distribuzione in fase di sviluppo, test e produzione.

Indipendentemente da dove vuoi portare le tue applicazioni aziendali, JSphere Suite ti mette sulla corsia preferenziale per la modernizzazione. Al centro di questa trasformazione c'è l'Application Modernization Accelerator (AMA), il tuo centro di comando per valutare, pianificare ed eseguire le migrazioni con precisione.

AMA ti offre una visione chiara e basata sui dati dell'intero ambiente di applicazioni, rivelando le attività, i costi e la complessità necessari per raggiungere l'ambiente di runtime desiderato. Va quindi oltre il piano, integrandosi direttamente nel tuo IDE per automatizzare le migrazioni, accelerare lo sviluppo e far funzionare le tue applicazioni nel loro nuovo ambiente più velocemente di quanto tu possa immaginare. Il risultato? Tempi di inattività minimi, massima agilità e un percorso diretto verso i moderni runtime Java senza alcuna difficoltà.

3. Hybrid Cloud Java: funzionalità cloud-native ovunque

IBM distribuisce Java ovunque vengano eseguiti i workload. Con runtime di destinazione creati per le esigenze odierne e la futura crescita on-premise, nel cloud o su VM o container, il tuo percorso è chiaro e la tecnologia è pronta a supportarlo:

  • Enterprise Application Services for Java (EASeJ): una piattaforma IBM completamente gestita che aiuta le aziende a creare, implementare ed eseguire applicazioni Java su Liberty nel cloud.
  • Modernized Runtime Extension (MoRE): consente di gestire i workload Liberty tramite WebSphere Application Server ND insieme alle tradizionali applicazioni WebSphere, utilizzando l'amministrazione WAS-ND.
  • IBM WebSphere Liberty: un runtime veloce, flessibile e di facile utilizzo per gli sviluppatori per applicazioni Java aziendali eseguite su bare metal, in VM, container e in ambienti ibridi e multi-cloud.

Forniti come parte di JSphere Suite for Java, questi strumenti generano esperienze Java cloud-native, sia on-premise che sul cloud pubblico o all'edge, e aiutano a rendere la tua strategia applicativa a prova di futuro.

4. Estendere Java alle applicazioni agentiche

La prossima frontiera per Java è nei sistemi autonomi basati su AI:

  • IBM sta evolvendo i suoi runtime e strumenti Java cloud-native per integrare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altre funzionalità di AI direttamente nelle applicazioni Java.
  • Supporto per architetture agentiche, ovvero applicazioni che ragionano, decidono e agiscono in ambienti dinamici.
  • Miglioramenti a livello di framework per rendere le soluzioni Java di IBM la base affidabile per i workload di AI aziendali.

Quarkus è ben posizionato per supportare i team nella creazione di applicazioni di agentic AI e con AI integrata che siano scalabili, sicure e ottimizzate per le esigenze dei clienti aziendali.

Entrare nel capitolo più emozionante di sempre

Il percorso verso Java enterprise sta entrando nel suo capitolo più entusiasmante e IBM è pronta a farti da guida. Con un'esperienza senza pari e una comprovata competenza nell'innovazione aziendale, IBM offre la stabilità di cui necessiti oggi e le funzionalità trasformative di cui necessiterai domani.

Dalla protezione e ottimizzazione del tuo attuale ambiente Java all'automazione della modernizzazione su scala senza precedenti, fino allo sblocco delle prestazioni cloud-native e delle applicazioni basate su AI, la suite di IBM ti offre gli strumenti per muoverti con sicurezza e velocità. Questo è più di un aggiornamento: è una reinvenzione di ciò che Java può fare per la tua azienda.

Per i leader IT, la scelta è chiara: cogliere l'attimo, utilizzare l'innovazione di IBM e fare dei prossimi 30 anni di Java i suoi più potenti di sempre. Il futuro di Java enterprise è qui. Con IBM, puoi proteggere i tuoi investimenti mission-critical, modernizzare velocemente e guidare la prossima ondata di innovazione cloud-native e AI. Costruiamo i prossimi 30 anni di Java, insieme.

Scopri di più al TechXchange 2025

Esplora la fantastica gamma Java

Sessione App Dev Roadmap: 2966 (10:30 AM martedì 7 ottobre)

Scopri di più sull'impegno di IBM a garantire il futuro di Java

Esplora il portfolio JSphere Suite for Java

Scopri di più Esplora il portfolio JSphere Suite for Java