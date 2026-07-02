Agentic Control Plane di IBM watsonx Orchestrate: un unico punto di controllo per tutti gli agenti AI

Man mano che l’automazione diventa sempre più complessa, i workflow sottostanti devono tenere il passo. Tre miglioramenti al workflow builder affrontano direttamente questo problema.

Le tabelle decisionali sostituiscono la complessa logica di ramificazione con un formato strutturato e low-code che sia i team aziendali sia quelli tecnici possono leggere e gestire. L’esecuzione parallela consente di eseguire contemporaneamente passaggi indipendenti, come chiamate API e processi in background, riducendo il tempo complessivo di esecuzione dei workflow. Le tracce di osservabilità offrono visibilità sui cambiamenti di contesto all’interno di un workflow, rendendo più rapido individuare e risolvere i problemi quando si verificano.

Il risultato sono workflow più rapidi da creare, più facili da analizzare e correggere e più semplici da mantenere man mano che crescono.

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