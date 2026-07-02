Agentic Control Plane di IBM watsonx Orchestrate: un unico punto di controllo per tutti gli agenti AI

L’Agentic Control Plane di IBM watsonx Orchestrate riunisce operazioni, governance e scalabilità in un’unica piattaforma, consentendo agli agenti AI che hai sviluppato di generare un valore concreto e misurabile in tutta la tua azienda
Gli agenti AI generano valore solo quando puoi vedere cosa stanno facendo, controllare come si comportano e scalare ciò che funziona. Per la maggior parte delle aziende, è proprio il divario tra la creazione degli agenti e la loro esecuzione affidabile in produzione a rallentare lo slancio dell’innovazione.
A giugno 2026, IBM watsonx Orchestrate introduce, su AWS e IBM Cloud, l’Agentic Control Plane, un’esperienza centralizzata per gestire, governare e scalare gli agenti AI in tutto l’ambiente enterprise. Con l’Agentic Control Plane ottieni una visibilità end-to-end su ciò che stanno facendo i tuoi agenti, così come controlli integrati per governarne il comportamento, un catalogo condiviso per scalare il riutilizzo all’interno della tua organizzazione e una pianificazione nativa per automatizzare le attività ricorrenti, tutto in un unico posto.
L’Agentic Control Plane è progettato per essere aperto, quindi funziona con gli agenti, gli strumenti e i sistemi che già utilizzi. È integrato nei tuoi workflow, dati e applicazioni. Inoltre, è affidabile, con controlli integrati di sicurezza, governance e conformità che permettono di utilizzare l’AI con sicurezza sia in ambienti cloud sia on-premise.
Una volta che gli agenti si spostano in produzione, la maggior parte dei team non ha una visione chiara di cosa non funziona, perché o cosa è a rischio. Il nuovo Agentic Control Plane offre la visibilità e i controlli necessari per agire.
La dashboard operativa mostra gli avvisi prioritari relativi a operazioni, incidenti e insight, consentendo di vedere immediatamente ciò che richiede attenzione senza dover analizzare i log. L’analytics degli agenti monitora le tendenze di utilizzo, prestazioni e affidabilità nel tempo. Quando qualcosa va storto, l’agente operativo integrato consente di effettuare analisi attraverso il linguaggio naturale, senza bisogno di un linguaggio di query o di uno specialista.
I controlli di governance sono integrati nella stessa esperienza. La gestione delle policy applica le regole in tempo reale affinché il comportamento dell’agente rimanga entro limiti definiti. Il monitoraggio dello stato di salute delle credenziali rileva connessioni non funzionanti o mancanti prima che possano causare errori. La panoramica di Agent Access offre visibilità su quali agenti possono accedere a quali integrazioni e fonti di dati. Content Guardrails rileva e blocca gli output non conformi prima che raggiungano gli utenti.
Si ottengono così una visibilità e un controllo end-to-end sull’intera flotta di agenti, senza aggiungere in un secondo momento un livello di governance separato, bensì integrandolo nel modo in cui gli agenti operano fin dal primo giorno.
Nella maggior parte delle aziende, la stessa logica degli agenti viene ricostruita più volte da team diversi che non sanno dell’esistenza delle altre versioni. L’Agent Catalog risolve questo problema offrendo ai builder un modo per pubblicare agenti collaudati e riutilizzarli all’interno del tenant, con metadati, gestione delle versioni e delle dipendenze che rendono il riutilizzo condiviso pratico, anziché solo teorico.
Quando pubblichi un agente nel catalogo, alleghi descrizioni, categorie e icone in modo che sia individuabile. Si gestisce la versione utilizzando il controllo delle versioni semantico e si mantiene un registro delle modifiche man mano che il progetto evolve. Quando un agente ha delle dipendenze, come agenti collaboratori o strumenti Python, queste vengono incluse automaticamente quando lo pubblichi nel catalogo. La pubblicazione crea uno snapshot stabile nel catalogo, consentendo agli altri team di basarsi su una versione verificata mentre tu continui a svilupparla.
Poiché watsonx Orchestrate è progettato per essere aperto, il catalogo funziona con gli agenti, gli strumenti e i sistemi che i tuoi team hanno già sviluppato. Non stai ricominciando da zero o sostituendo ciò che funziona; lo stai rendendo disponibile al resto dell’organizzazione.
Man mano che l’automazione diventa sempre più complessa, i workflow sottostanti devono tenere il passo. Tre miglioramenti al workflow builder affrontano direttamente questo problema.
Le tabelle decisionali sostituiscono la complessa logica di ramificazione con un formato strutturato e low-code che sia i team aziendali sia quelli tecnici possono leggere e gestire. L’esecuzione parallela consente di eseguire contemporaneamente passaggi indipendenti, come chiamate API e processi in background, riducendo il tempo complessivo di esecuzione dei workflow. Le tracce di osservabilità offrono visibilità sui cambiamenti di contesto all’interno di un workflow, rendendo più rapido individuare e risolvere i problemi quando si verificano.
Il risultato sono workflow più rapidi da creare, più facili da analizzare e correggere e più semplici da mantenere man mano che crescono.
Gran parte del lavoro aziendale segue un ritmo prevedibile, come report settimanali, controlli di monitoraggio giornalieri, notifiche ricorrenti, ma richiede comunque qualcuno che lo avvii. Gli agenti e i workflow pianificabili eliminano questa dipendenza, consentendo di configurare l’esecuzione automatica direttamente nella configurazione dell’agente stesso.
Puoi controllare quali asset sono idonei per la pianificazione e definire la cadenza. Il risultato è che le attività di routine, come report periodici, promemoria ricorrenti, attività di manutenzione e cicli di monitoraggio, vengono eseguite in modo coerente senza interventi manuali. I processi critici non vengono trascurati perché qualcuno ha dimenticato di avviarli.
La creazione degli agenti è solo l’inizio. La sfida più complessa e strategica è farli funzionare su larga scala, con la visibilità, la governance e l’affidabilità operativa richieste dagli ambienti di produzione aziendali. Questa versione rafforza la posizione di watsonx Orchestrate come control plane per gli agenti AI, progettato per scalare e governare l’AI in tutta l’azienda: sufficientemente aperto da integrarsi con ciò che hai già sviluppato, integrato con i tuoi dati e le tue applicazioni e dotato dei controlli di sicurezza e conformità richiesti dalla tua organizzazione.
Queste funzionalità sono disponibili da oggi su AWS e IBM Cloud, offrendoti la flessibilità di implementare la soluzione nell’ambiente in cui la tua azienda opera già.
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