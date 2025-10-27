IBM Digital Asset Haven: sbloccare operazioni di asset digitali scalabili e sicure

IBM Digital Asset Haven è una piattaforma unificata creata per le istituzioni che devono gestire gli asset digitali in modo sicuro ed efficiente su più blockchain
Poiché gli asset digitali continuano a ridisegnare la finanza globale, le istituzioni si trovano ad affrontare un imperativo sempre più pressante: fornire servizi sicuri e scalabili con funzionalità di conformità per soddisfare le aspettative degli utenti e degli enti regolatori moderni.
IBM Digital Asset Haven affronta questa sfida riunendo gli strumenti necessari per memorizzare, controllare, spostare e regolare gli asset, fungendo anche da hub centrale per l'integrazione di servizi di asset digitali interni e di terze parti.
Il passaggio dai sistemi tradizionali a quelli basati su blockchain sta accelerando. Con l'aumento dell'adozione di asset tokenizzati e stablecoin, le istituzioni dovranno evolversi.
Tuttavia, molte organizzazioni devono affrontare sfide come sistemi frammentati, scarsa integrazione con i workflow aziendali, maturità di sicurezza limitata e requisiti normativi complessi. Molti hanno anche difficoltà a coordinare le diverse unità di business e a trovare partner di tecnologia a lungo termine con la dimensione e la credibilità necessarie a supportare la loro strategia.
IBM Digital Asset Haven è progettato per superare queste barriere offrendo un livello di orchestrazione full stack che si integra con i processi aziendali, unifica i sistemi frammentati e offre la resilienza operativa a lungo termine richiesta dagli istituti finanziari regolamentati.
IBM Digital Asset Haven è una piattaforma completa per le operazioni relative agli asset digitali che consente alle istituzioni di implementare rapidamente portafogli e transazioni sicuri e basati su policy, integrare servizi di terze parti, allineare la governance basata su policy con i workflow aziendali e gestire in modo flessibile le chiavi crittografiche in tutte le giurisdizioni e i casi d'uso.
Consente alle istituzioni di lanciare portafogli digitali in modo rapido ed efficiente. Tramite API e SDK, le aziende possono automatizzare la creazione di portafogli, incorporarli nelle applicazioni e supportare le operazioni multi-chain con l'indicizzazione completa degli standard dei token.
Consenti operazioni semplificate sugli asset digitali con flussi di transazioni automatizzati e basati su policy. La piattaforma supporta l'esecuzione di contratti intelligenti, la firma personalizzata e il routing dinamico e transazioni con piena visibilità.
Offre funzionalità di governance programmabili e basate su policy alle tue operazioni sugli asset digitali. Le istituzioni possono definire ruoli, autorizzazioni e politiche di transazione che rispecchiano le loro catene di approvazione interne.
Progettato per accelerare l'implementazione con servizi preintegrati per la verifica delle identità (KYC), la prevenzione dei reati finanziari (AML), la generazione di rendimento e altro ancora. Estendi le funzionalità tramite API aperte e connettiti direttamente ai sistemi di core banking, patrimoniali e di pagamento, riducendo la complessità dei fornitori e il sovraccarico dell'integrazione.
Combina i modelli di firma in un'unica piattaforma che consente ai clienti di selezionare e combinare l'approccio desiderato per asset, per caso d'uso o per requisito giurisdizionale:
Questo garantisce alle istituzioni la possibilità di adattare la propria strategia di gestione delle chiavi tra i livelli operativi "hot", "warm" e "cold", dando priorità al controllo, alla possibilità di recupero o alla conformità normativa.
La sicurezza è fondamentale per qualsiasi operazione sugli asset digitali, soprattutto quando gli istituti gestiscono portafogli, chiavi e transazioni su larga scala.
Le funzionalità di confidential computing di IBM, basate su IBM Secure Execution for Linux (SEL) e Hyper Protect Virtual Servers (HPVS), costituiscono la base del suo approccio alla protezione del tempo di esecuzione per le operazioni sugli asset digitali. Queste tecnologie sono progettate per fornire un isolamento forzato dall'hardware, in modo che i processi sensibili come la generazione di chiavi, la firma delle transazioni e il controllo degli accessi rimangano protetti anche dagli amministratori privilegiati.
Ciò consente alle istituzioni di mantenere il controllo sulla propria infrastruttura di asset digitali, contribuendo al contempo a garantire che le operazioni critiche rimangano private e resistenti alle manomissioni. Queste protezioni sono particolarmente utili per i settori regolamentati, dove è essenziale mantenere la riservatezza e l'integrità operativa.
IBM Digital Asset Haven è più di una soluzione tecnica: è un facilitatore strategico per le istituzioni che entrano nel settore degli asset digitali. Combinando velocità, controllo, sicurezza e resilienza, IBM consente alle aziende di creare servizi affidabili e scalabili che soddisfino le esigenze dell'ecosistema di domani.
Per maggiori informazioni su questa soluzione