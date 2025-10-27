IBM Digital Asset Haven: sbloccare operazioni di asset digitali scalabili e sicure

La sicurezza è fondamentale per qualsiasi operazione sugli asset digitali, soprattutto quando gli istituti gestiscono portafogli, chiavi e transazioni su larga scala.

Le funzionalità di confidential computing di IBM, basate su IBM Secure Execution for Linux (SEL) e Hyper Protect Virtual Servers (HPVS), costituiscono la base del suo approccio alla protezione del tempo di esecuzione per le operazioni sugli asset digitali. Queste tecnologie sono progettate per fornire un isolamento forzato dall'hardware, in modo che i processi sensibili come la generazione di chiavi, la firma delle transazioni e il controllo degli accessi rimangano protetti anche dagli amministratori privilegiati.

Ciò consente alle istituzioni di mantenere il controllo sulla propria infrastruttura di asset digitali, contribuendo al contempo a garantire che le operazioni critiche rimangano private e resistenti alle manomissioni. Queste protezioni sono particolarmente utili per i settori regolamentati, dove è essenziale mantenere la riservatezza e l'integrità operativa.