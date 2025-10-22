Annuncio dell'integrazione IBM Db2 Vector Store for LlamaIndex

L'integrazione Db2 Vector Store for LlamaIndex semplifica il modo in cui gli sviluppatori creano applicazioni con recupero potenziato e basate su AI. Con il tipo di dati vettoriali di Db2, i team possono memorizzare e interrogare gli embedding su larga scala utilizzando workflow Python familiari senza configurazioni complesse o logica vettoriale personalizzata.

Questa integrazione unisce la rapida sperimentazione e la distribuzione aziendale, combinando la flessibilità di LlamaIndex con l'affidabilità, la sicurezza e la governance di Db2 in modo che gli sviluppatori possano concentrarsi sull'innovazione e non sull'infrastruttura.