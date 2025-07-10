10 luglio 2025
Siamo lieti di annunciare il rilascio di Db2 LangChain Connector, una libreria Python open source che porta IBM Db2 nell'ecosistema LangChain. Basato sulle nuove funzionalità vettoriali introdotte in Db2 12 Mod Pack 2, questo connettore consente agli sviluppatori di utilizzare Db2 come database vettoriale all'interno dei workflow LangChain.
Questo connettore Python semplifica lo sviluppo di applicazioni LLM quali Agente AI e retrieval-augmented generation (RAG) utilizzando Db2 come database vettoriale per la ricerca semantica e molte attività di AI generativa. L'Integrazione risponde a un'esigenza critica nella comunità degli sviluppatori di AI: accesso senza interruzioni alle funzionalità di storage vettoriale di livello aziendale in Db2 tramite un framework Python familiare e ampiamente adottato.
LangChain offre un framework per combinare modelli linguistici con strumenti, fonti di dati e database vettoriale per orchestrare pipeline di applicazione LLM end-to-end. Il connettore Db2 LangChain estende questo framework fornendo un'interfaccia Python nativa che consente agli sviluppatori di
Tutte le operazioni sono supportate da workflow Python familiari, che semplificano l'integrazione di Db2 nelle moderne applicazioni GenAI e Agentic AI senza richiedere competenze di database.
Il nostro obiettivo è ridurre le difficoltà per gli sviluppatori che lavorano con framework aperti e adottati dalla comunità come LangChain, sbloccando al contempo la potenza della ricerca vettoriale di livello aziendale con Db2. Fornendo questa integrazione nativa, consentiamo agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di applicazioni AI innovative piuttosto che sulla gestione di configurazioni di database complesse o codici di integrazione personalizzati.
Il connettore colma il divario tra la prototipazione rapida e la distribuzione, consentendo ai team di iniziare con workflow di sviluppo basati su Python e di scalare senza problemi alle esigenze aziendali senza modifiche all'architettura.
Il connettore è disponibile per il download da PyPI utilizzando strumenti di gestione dei pacchetti Python standard. L'installazione è semplice e richiede una configurazione minima per iniziare a lavorare con le funzionalità vettoriali di Db2.
Per aiutarti a iniziare, abbiamo pubblicato un tutorial completo che mostra come utilizzare Db2 LangChain Connector come parte di un flusso di lavoro Python. Il tutorial copre scenari di utilizzo comuni, tra cui l'embedding di documenti, l'implementazione della ricerca semantica e la costruzione di pipeline RAG.
Questa versione rappresenta il nostro impegno a supportare la comunità di sviluppo di intelligenza artificiale open source fornendo al contempo l'accesso a funzionalità di gestione dei dati di livello aziendale che si adattano alle sue applicazioni.