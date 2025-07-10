Questo connettore Python semplifica lo sviluppo di applicazioni LLM quali Agente AI e retrieval-augmented generation (RAG) utilizzando Db2 come database vettoriale per la ricerca semantica e molte attività di AI generativa. L'Integrazione risponde a un'esigenza critica nella comunità degli sviluppatori di AI: accesso senza interruzioni alle funzionalità di storage vettoriale di livello aziendale in Db2 tramite un framework Python familiare e ampiamente adottato.