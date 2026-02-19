Annuncio dell'IBM Db2 Developer Extension for VS Code

L'estensione semplifica i workflow chiave per consentire risultati più rapidi: connessione, esplorazione, scrittura, esecuzione ed esportazione, tutto in VS Code.

1. Avvio più rapido con Db2 Community Edition

Gli sviluppatori possono creare un'istanza Db2 Community Edition e iniziare a eseguire query su un database di esempio pronto all'uso e su un database utenti appena creato. Questa funzione consente di abbreviare l'onboarding e rende più facile la prototipazione locale prima di collegarsi agli ambienti condivisi.

2. Connessioni semplici e ripetibili

Crea e gestisci profili di connessione affinché gli sviluppatori possano connettersi alle istanze Db2 in modo coerente tra progetti e ambienti, riducendo l'attrito dell'impostazione e facilitando il passaggio tra i database di sviluppo, di test e di produzione, a seconda delle necessità.

3. Esplorazione di oggetti all'interno di VS Code

Naviga e interagisci direttamente con gli oggetti del database Db2 nell'editor. Una scoperta più rapida di schemi e oggetti aiuta gli sviluppatori a costruire applicazioni distribuite in modo più efficace e riduce il tempo speso nel cambio di contesto o nella ricerca della tabella o della vista giusta.

4. Authoring SQL più efficiente

Compila l'SQL con l'assistenza dell'editor progettata per lo sviluppo quotidiano: completamento del codice, supporto alle firme, controllo della sintassi e punti salienti. L'obiettivo è ridurre gli errori evitabili e accelerare l'iterazione durante la scrittura e il perfezionamento delle query.

5. Esegui SQL e usa i risultati immediatamente

Eseguire SQL query, esaminare i risultati ed esportare set di risultati per condividere i risultati o passare alla fase successiva dello sviluppo. Questo supporta un ciclo di scrittura, esecuzione e rifinitura più stretto nello stesso spazio di lavoro in cui gli sviluppatori già codificano.