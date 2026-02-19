Annuncio dell'IBM Db2 Developer Extension for VS Code

IBM Db2 Developer Extension for VS Code porta i workflow Db2 in VS Code, in modo che gli sviluppatori possano rimanere in flusso e spostarsi dalla configurazione alla prima query più velocemente.
Siamo lieti di annunciare che IBM Db2 Developer Extension for Visual Studio (VS) Code, rilasciato il 19 febbraio 2026, è ora disponibile al pubblico.
Gli sviluppatori lavorano in VS Code, ma lo sviluppo Db2 spesso implica il cambio di strumenti per impostare connessioni, esplorare oggetti, scrivere SQL, eseguire query e condividere risultati. IBM Db2 Developer Extension for VS Code porta i workflow Db2 in VS Code, in modo che gli sviluppatori possano rimanere in flusso e spostarsi dalla configurazione alla prima query più velocemente.
L'estensione semplifica i workflow chiave per consentire risultati più rapidi: connessione, esplorazione, scrittura, esecuzione ed esportazione, tutto in VS Code.
1. Avvio più rapido con Db2 Community Edition
Gli sviluppatori possono creare un'istanza Db2 Community Edition e iniziare a eseguire query su un database di esempio pronto all'uso e su un database utenti appena creato. Questa funzione consente di abbreviare l'onboarding e rende più facile la prototipazione locale prima di collegarsi agli ambienti condivisi.
2. Connessioni semplici e ripetibili
Crea e gestisci profili di connessione affinché gli sviluppatori possano connettersi alle istanze Db2 in modo coerente tra progetti e ambienti, riducendo l'attrito dell'impostazione e facilitando il passaggio tra i database di sviluppo, di test e di produzione, a seconda delle necessità.
3. Esplorazione di oggetti all'interno di VS Code
Naviga e interagisci direttamente con gli oggetti del database Db2 nell'editor. Una scoperta più rapida di schemi e oggetti aiuta gli sviluppatori a costruire applicazioni distribuite in modo più efficace e riduce il tempo speso nel cambio di contesto o nella ricerca della tabella o della vista giusta.
4. Authoring SQL più efficiente
Compila l'SQL con l'assistenza dell'editor progettata per lo sviluppo quotidiano: completamento del codice, supporto alle firme, controllo della sintassi e punti salienti. L'obiettivo è ridurre gli errori evitabili e accelerare l'iterazione durante la scrittura e il perfezionamento delle query.
5. Esegui SQL e usa i risultati immediatamente
Eseguire SQL query, esaminare i risultati ed esportare set di risultati per condividere i risultati o passare alla fase successiva dello sviluppo. Questo supporta un ciclo di scrittura, esecuzione e rifinitura più stretto nello stesso spazio di lavoro in cui gli sviluppatori già codificano.
La Db2 Developer Extension per VS Code semplifica il modo in cui gli sviluppatori si connettono a Db2, esplorano gli oggetti del database e iterano su SQL all'interno dell'editor. Collega il flusso quotidiano di sviluppo con la base affidabile di Db2, così i team possono spostare rapidamente durante lo sviluppo restando allineati con la sicurezza, la governance e l’affidabilità richieste per i workload mission-critical.
Sono disponibili molti modi per fare esperienza della differenza in prima persona: visita Marketplace e scarica IBM Db2 Developer Extension; creare un'istanza Db2 Community Edition o connettersi a un database Db2 esistente; inizia a esplorare gli oggetti e a eseguire SQL direttamente in VS Code; oppure esplora la documentazione Db2 per le guide alla distribuzione e alle funzionalità, comprese le istruzioni, gli script e la configurazione dell'ambiente
Esplora le ultime novità su Db2