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Annuncio dell'IBM Db2 Developer Extension for VS Code

IBM Db2 Developer Extension for VS Code porta i workflow Db2 in VS Code, in modo che gli sviluppatori possano rimanere in flusso e spostarsi dalla configurazione alla prima query più velocemente.

Pubblicato il 19 febbraio 2026
Illustrazione digitale di Cloud Pak for Business con icone allegate da linee tratteggiate

Siamo lieti di annunciare che IBM Db2 Developer Extension for Visual Studio (VS) Code, rilasciato il 19 febbraio 2026, è ora disponibile al pubblico.

Gli sviluppatori lavorano in VS Code, ma lo sviluppo Db2 spesso implica il cambio di strumenti per impostare connessioni, esplorare oggetti, scrivere SQL, eseguire query e condividere risultati. IBM Db2 Developer Extension for VS Code porta i workflow Db2 in VS Code, in modo che gli sviluppatori possano rimanere in flusso e spostarsi dalla configurazione alla prima query più velocemente.

5 nuove caratteristiche in IBM Db2 Developer Extension per VS Code

L'estensione semplifica i workflow chiave per consentire risultati più rapidi: connessione, esplorazione, scrittura, esecuzione ed esportazione, tutto in VS Code.

1. Avvio più rapido con Db2 Community Edition

Gli sviluppatori possono creare un'istanza Db2 Community Edition e iniziare a eseguire query su un database di esempio pronto all'uso e su un database utenti appena creato. Questa funzione consente di abbreviare l'onboarding e rende più facile la prototipazione locale prima di collegarsi agli ambienti condivisi.

2. Connessioni semplici e ripetibili

Crea e gestisci profili di connessione affinché gli sviluppatori possano connettersi alle istanze Db2 in modo coerente tra progetti e ambienti, riducendo l'attrito dell'impostazione e facilitando il passaggio tra i database di sviluppo, di test e di produzione, a seconda delle necessità.

3. Esplorazione di oggetti all'interno di VS Code

Naviga e interagisci direttamente con gli oggetti del database Db2 nell'editor. Una scoperta più rapida di schemi e oggetti aiuta gli sviluppatori a costruire applicazioni distribuite in modo più efficace e riduce il tempo speso nel cambio di contesto o nella ricerca della tabella o della vista giusta.

4. Authoring SQL più efficiente

Compila l'SQL con l'assistenza dell'editor progettata per lo sviluppo quotidiano: completamento del codice, supporto alle firme, controllo della sintassi e punti salienti. L'obiettivo è ridurre gli errori evitabili e accelerare l'iterazione durante la scrittura e il perfezionamento delle query.

5. Esegui SQL e usa i risultati immediatamente

Eseguire SQL query, esaminare i risultati ed esportare set di risultati per condividere i risultati o passare alla fase successiva dello sviluppo. Questo supporta un ciclo di scrittura, esecuzione e rifinitura più stretto nello stesso spazio di lavoro in cui gli sviluppatori già codificano.

Unire la velocità degli sviluppatori alla fiducia aziendale

La Db2 Developer Extension per VS Code semplifica il modo in cui gli sviluppatori si connettono a Db2, esplorano gli oggetti del database e iterano su SQL all'interno dell'editor. Collega il flusso quotidiano di sviluppo con la base affidabile di Db2, così i team possono spostare rapidamente durante lo sviluppo restando allineati con la sicurezza, la governance e l’affidabilità richieste per i workload mission-critical.

Sono disponibili molti modi per fare esperienza della differenza in prima persona: visita Marketplace e scarica IBM Db2 Developer Extension; creare un'istanza Db2 Community Edition o connettersi a un database Db2 esistente; inizia a esplorare gli oggetti e a eseguire SQL direttamente in VS Code; oppure esplora la documentazione Db2 per le guide alla distribuzione e alle funzionalità, comprese le istruzioni, gli script e la configurazione dell'ambiente

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