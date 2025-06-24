Netezza Database Assistant rappresenta la visione di IBM per una gestione intelligente, efficiente e accessibile dei database. Gli aggiornamenti futuri introdurranno caratteristiche come un workbench SQL intelligente e un hub di monitoraggio completo basato sull'AI, migliorando ulteriormente le funzionalità dell'assistente.

Netezza Database Assistant, con tecnologia IBM watsonx, è una soluzione trasformativa per i DBA Netezza. Semplificando la gestione del database tramite query conversazionali, monitoraggio in tempo reale e risoluzione dei problemi basato su AI, consente ai DBA di lavorare in modo più intelligente ed efficiente. Questa soluzione innovativa non solo affronta le sfide attuali, ma apre anche la strada a un futuro più intelligente e accessibile nella gestione dei database.

Contattaci

Maggiori informazioni