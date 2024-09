Questa anteprima gratuita di 90 giorni di IBM Environmental Intelligence è pensata per data scientist e sviluppatori. Consente agli utenti di scoprire set di dati ambientali accurati (geospaziali, historical on demand, sulle emissioni di gas serra) e di accedere a un ricco toolbox di campioni e strumenti che permettono di creare soluzioni in grado di comprendere l'impatto del cambiamento climatico sul proprio settore. Le opzioni di prezzo saranno disponibili nell'ultimo trimestre del 2024.

L'anteprima gratuita di 30 giorni di IBM Environmental Intelligence Suite consente agli utenti di esplorare visualizzazioni di dashboard personalizzati, una mappa interattiva e avvisi meteo in tempo reale per specifici asset o posizioni. Aiuta a prevedere, a prepararsi e a rispondere agli eventi climatici estremi prima che interrompano le attività. Queste funzioni sono incluse nel pacchetto Essentials, già disponibile per l'acquisto tramite IBM Marketplace a partire da 500 USD al mese.