Con l'intensificarsi degli effetti del cambiamento climatico, gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più frequenti e gravi. Gli Stati Uniti hanno subito 25 eventi meteorologici estremi nel 2023, ciascuno dei quali ha causato perdite per oltre 1 miliardo di dollari, con un costo totale di 73,8 miliardi di dollari.
Questi eventi climatici hanno un enorme impatto potenziale sulle istituzioni finanziarie. Nel 2021, inondazioni su larga scala hanno colpito Austria, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, causando danni per un valore di 43 miliardi di dollari oltre a una tragica perdita di vite umane. Secondo gli analisti di Berenberg, le singole compagnie assicurative hanno dovuto affrontare una stima totale dei sinistri fino a circa 300 milioni di dollari. Berenberg ha stimato che le perdite derivanti dalla riassicurazione si aggirano tra i 2 e i 3 miliardi di dollari.
Per altre società di servizi finanziari al di fuori del settore assicurativo, anche gli immobili accettati come garanzia del prestito potrebbero essere esposti a rischi legati al clima. I rischi locali di cambiamento climatico a lungo termine potrebbero ancora svalutare le proprietà che non hanno subito danni. Questi rischi potrebbero includere minacce rappresentate dall'innalzamento del livello del mare, dagli incendi, dalle ondate di calore, dalle inondazioni o da altri disastri naturali.
Alcune aziende potrebbero scegliere di non investire in determinati ambienti in cui i rischi fisici sono considerevolmente troppo elevati. Di conseguenza, il loro mercato si restringerebbe.
Nel passaggio a un'economia a bassa impronta di carbonio esistono alcuni rischi di transizione che incombono sul settore finanziario. Molte società di servizi finanziari dovranno rivalutare un portfolio significativo di investimenti nel mercato azionario. I mercati finanziari potrebbero riprezzare le azioni di alcuni settori ad alta intensità di carbonio, favorendo le energie rinnovabili rispetto ai combustibili fossili. Potrebbero esserci danni reputazionali associati all'investimento in aziende che sembrano causare il riscaldamento globale con emissioni eccessive di gas serra o carbonio, invece di mitigarlo. Interruzioni della supply chain o di altre attività commerciali dovute a condizioni meteorologiche estreme potrebbero anche influire sui bilanci delle società quotate. Di conseguenza, i fondi pensione e altri investimenti in borsa potrebbero subire effetti negativi.
Negli ultimi anni, le società di servizi finanziari hanno capito di aver bisogno di una strategia che tenga conto delle implicazioni del cambiamento climatico. Le metodologie utilizzate in passato potrebbero non essere sufficienti, tenendo conto di nuovi modelli meteorologici e eventi meteorologici estremi.
Le aziende possono anche ridurre il rischio di investimento utilizzando dati meteorologici e climatici per prendere decisioni di investimento. Quando le aziende negoziano energia, ad esempio, possono prevedere la generazione di energia rinnovabile basandosi sui modelli previsti di energia solare ed eolica. Le aziende possono seguire questo processo in tre fasi per indirizzare le implicazioni del cambiamento climatico nel loro business:
IBM® Environmental Intelligence modella 40 anni di modelli meteorologici storici. Permette di effettuare il forecasting su queste scale temporali:
Utilizzando un'interfaccia grafica utente (GUI), le società di servizi finanziari possono visualizzare le proprietà nel contesto dei rischi climatici della loro specifica località. Questa GUI consente una valutazione del rischio più completa quando si esamina un'applicazione di assicurazione o di mutuo. Le società di servizi finanziari possono utilizzare lo strumento per le analisi "e se?" per comprendere meglio la probabilità di vari scenari climatici e contribuire a elaborare piani di mitigazione per contrastare i rischi meteorologici estremi.
Un team nuovo o ampliato potrebbe dover utilizzare al meglio i dati meteorologici in tutta l'azienda. Le aziende potrebbero dover rivedere le loro pratiche di valutazione del rischio e gestione del portfolio includendo il rischio e le opportunità climatiche. Le aziende possono utilizzare i dati meteorologici per aiutare a redigere i rapporti di valutazione dei danni, guidare i valutatori del rischio sul posto e identificare le frodi nelle richieste di assicurazione. I responsabili delle decisioni di investimento hanno bisogno anche di dati meteorologici e climatici, in modo da poterli utilizzare per un trading più informato in settori come l'energia, l'agricoltura e l'alimentazione.
Esistono nuove opportunità per attrarre e fidelizzare i clienti condividendo informazioni sul clima. Le compagnie assicurative possono, ad esempio, avvisare i propri clienti delle minacce a cui sono esposte le loro proprietà, in modo da poterle proteggere. Per difendersi dagli incendi boschivi, i proprietari di immobili potrebbero eliminare i mobili e la vegetazione intorno alla proprietà che potrebbero propagare le fiamme verso l'edificio. Nelle aree vulnerabili alle inondazioni, potrebbero aggiungere difese e protezioni contro le inondazioni. In questo modo, le società di servizi finanziari possono ridurre il rischio finanziario aumentando al contempo la soddisfazione del cliente.
Le aziende di servizi finanziari possono anche creare nuovi prodotti utilizzando dati meteorologici e climatici. Ad esempio, se si verifica un evento meteorologico estremo, l'assicurazione parametrica offre un pagamento fisso concordato. I clienti possono essere pagati più velocemente perché non è necessario valutare i danni.
Per rispondere ai cambiamenti climatici e gestire il rischio crescente derivante da eventi meteorologici estremi, le società di servizi finanziari necessitano di informazioni accurate. La fornitura di queste informazioni dovrebbe consentire alle aziende di comprendere il rischio climatico associato ai paesi o alle proprietà a cui sono interessate.
I dati meteorologici non solo aiutano a ridurre l'entità delle perdite, ma creano anche nuove opportunità. Le previsioni sulle energie rinnovabili possono informare il commercio di energia e le compagnie assicurative possono aiutare i proprietari di case a comprendere sia le minacce che le loro proprietà devono affrontare sia come contrastarle. Riducendo i costi degli eventi meteorologici estremi e cogliendo nuove opportunità di business, le aziende di servizi finanziari possono trasformare i dati meteorologici in un potente vantaggio competitivo.
