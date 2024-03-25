Negli ultimi anni, le società di servizi finanziari hanno capito di aver bisogno di una strategia che tenga conto delle implicazioni del cambiamento climatico. Le metodologie utilizzate in passato potrebbero non essere sufficienti, tenendo conto di nuovi modelli meteorologici e eventi meteorologici estremi.



Le aziende possono anche ridurre il rischio di investimento utilizzando dati meteorologici e climatici per prendere decisioni di investimento. Quando le aziende negoziano energia, ad esempio, possono prevedere la generazione di energia rinnovabile basandosi sui modelli previsti di energia solare ed eolica. Le aziende possono seguire questo processo in tre fasi per indirizzare le implicazioni del cambiamento climatico nel loro business:

1. Ottenere strumenti per valutare con precisione i potenziali impatti climatici

IBM® Environmental Intelligence modella 40 anni di modelli meteorologici storici. Permette di effettuare il forecasting su queste scale temporali:

Scala meteorologica immediata, con uno sguardo a due settimane di distanza

Scala sub-stagionale, previsione a un anno nel futuro

Scala climatica, modellazione fino all'anno 2100

Utilizzando un'interfaccia grafica utente (GUI), le società di servizi finanziari possono visualizzare le proprietà nel contesto dei rischi climatici della loro specifica località. Questa GUI consente una valutazione del rischio più completa quando si esamina un'applicazione di assicurazione o di mutuo. Le società di servizi finanziari possono utilizzare lo strumento per le analisi "e se?" per comprendere meglio la probabilità di vari scenari climatici e contribuire a elaborare piani di mitigazione per contrastare i rischi meteorologici estremi.

2. Creare una strategia operativa per utilizzare i dati meteorologici

Un team nuovo o ampliato potrebbe dover utilizzare al meglio i dati meteorologici in tutta l'azienda. Le aziende potrebbero dover rivedere le loro pratiche di valutazione del rischio e gestione del portfolio includendo il rischio e le opportunità climatiche. Le aziende possono utilizzare i dati meteorologici per aiutare a redigere i rapporti di valutazione dei danni, guidare i valutatori del rischio sul posto e identificare le frodi nelle richieste di assicurazione. I responsabili delle decisioni di investimento hanno bisogno anche di dati meteorologici e climatici, in modo da poterli utilizzare per un trading più informato in settori come l'energia, l'agricoltura e l'alimentazione.

3. Coinvolgere i clienti con nuove offerte

Esistono nuove opportunità per attrarre e fidelizzare i clienti condividendo informazioni sul clima. Le compagnie assicurative possono, ad esempio, avvisare i propri clienti delle minacce a cui sono esposte le loro proprietà, in modo da poterle proteggere. Per difendersi dagli incendi boschivi, i proprietari di immobili potrebbero eliminare i mobili e la vegetazione intorno alla proprietà che potrebbero propagare le fiamme verso l'edificio. Nelle aree vulnerabili alle inondazioni, potrebbero aggiungere difese e protezioni contro le inondazioni. In questo modo, le società di servizi finanziari possono ridurre il rischio finanziario aumentando al contempo la soddisfazione del cliente.

Le aziende di servizi finanziari possono anche creare nuovi prodotti utilizzando dati meteorologici e climatici. Ad esempio, se si verifica un evento meteorologico estremo, l'assicurazione parametrica offre un pagamento fisso concordato. I clienti possono essere pagati più velocemente perché non è necessario valutare i danni.

Per rispondere ai cambiamenti climatici e gestire il rischio crescente derivante da eventi meteorologici estremi, le società di servizi finanziari necessitano di informazioni accurate. La fornitura di queste informazioni dovrebbe consentire alle aziende di comprendere il rischio climatico associato ai paesi o alle proprietà a cui sono interessate.

I dati meteorologici non solo aiutano a ridurre l'entità delle perdite, ma creano anche nuove opportunità. Le previsioni sulle energie rinnovabili possono informare il commercio di energia e le compagnie assicurative possono aiutare i proprietari di case a comprendere sia le minacce che le loro proprietà devono affrontare sia come contrastarle. Riducendo i costi degli eventi meteorologici estremi e cogliendo nuove opportunità di business, le aziende di servizi finanziari possono trasformare i dati meteorologici in un potente vantaggio competitivo.

Maggiori informazioni sui dati climatici.

