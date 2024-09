Se ogni azienda è ormai un'azienda tecnologica, ne consegue che tutti i dirigenti devono migliorare le proprie competenze tecniche. In molte aziende, l'attenzione verso l'AI e l'automazione sta coinvolgendo non più solo i vertici aziendali ma anche i consigli di amministrazione.



Con un controllo di così alto livello, la pressione per l'adozione dell'AI e di altre tecnologie basate sull'AI è più forte che mai. A questo si aggiunge la costante esigenza di garantire che le operazioni IT siano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e che i team IT siano in grado al contempo di fornire nuove funzionalità, mantenere i clienti soddisfatti e fedeli e garantire bassi costi.



"Se non si fornisce un servizio adeguato a chiunque sia il proprio elettore o cliente, non importa se si è nel settore pubblico, nell'industria delle telecomunicazioni o in quella manifatturiera. Se il servizio non è buono e non si offrono le funzionalità di cui il cliente ha bisogno, il resto non ha molta importanza: si perderà comunque quel cliente." —Melissa Long Dolson, Vice President, AI Ops & Integration, IBM Technology Sales