Oggi, il successo aziendale viene misurato in base al tempo di attività e agli elevati punteggi di soddisfazione dei clienti. L'IT è l'anello di congiunzione critico, perché nel nostro mondo altamente digitalizzato, l'IT è il business che rende le applicazioni e lo stato delle applicazioni una priorità non solo per i team IT e i CIO, ma per tutti i vertici aziendali.



La recente ascesa dell’AI generativa e le possibilità che offre pongono l’IT (i suoi team, strumenti e processi) in una situazione critica. L'IT, alimentato dall’AI, ha l'opportunità di diventare non solo un elemento indispensabile per le organizzazioni ma anche un fattore chiave per la produttività dei dipendenti, l’innovazione, la gestione responsabile e i cambiamenti culturali più importanti.



Ma ci sono anche delle sfide da affrontare. Garantire il ROI, gestire le aspettative dei dipendenti e creare sistemi affidabili per l'etica e la governance può sembrare scoraggiante. Tuttavia, i rischi di mantenere uno status quo datato o, peggio, di restare indietro rispetto alla concorrenza, sono ancora maggiori. Mentre le aziende cercano il percorso più intelligente da seguire, è tempo che i CIO e i loro team IT creino un piano basato sull'AI, un piano che sia "AI first" anziché "AI plus", perché mettere l'AI al primo posto significa cambiare il proprio modo di pensare, operare e lavorare con i dipendenti, i clienti e i fornitori.



Basandosi su ricerche e insight dei professionisti di AI e IT di IBM, questa guida offre spunti per adattare, aggiornare o ripensare l'approccio alla propria strategia IT e AI.