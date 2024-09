Negli ultimi anni, numerosi team IT hanno visto diminuire la loro influenza. Soprattutto con l'avvento delle app con uso limitato di codice e senza utilizzo di codice (quelle cioè che non richiedono un programmatore tradizionale), le unità di business hanno potuto bypassare il reparto IT con più facilità e, almeno al livello più elementare, progredire più rapidamente. Anche se un approccio più rapido è preferibile, specie quando si tratta di nuove caratteristiche e funzioni, un ruolo così ridimensionato potrebbe non essere particolarmente gradito ai team IT.



"La sfida per i team IT è riuscire ad allinearsi meglio all'interno dell'azienda ed essere visti come un fattore facilitante, e non più come un centro di costo. È importante che il personale IT capisca davvero come funziona l'azienda e che sia radicato nelle funzionalità necessarie per poter fornire meglio i servizi. Per quanto mi riguarda, bisognerebbe fare molto di più per coinvolgere i professionisti dell'IT nella vita dell'azienda, in modo che capiscano quali sono i ruoli e le responsabilità e cosa serve per svolgere queste funzioni ogni giorno. In questo modo, sarebbero molto più preparati per contribuire allo sviluppo e alla scelta delle soluzioni, anziché subire le decisioni prese autonomamente dal ramo amministrativo dell'azienda". —Melissa Long Dolson, Vice President, AI Ops & Integration, IBM Technology Sales