Come per la maggior parte di ciò che riguarda l'IT—specialmente se si considera l'aggiunta dell'AI—il costo va sempre considerato. Secondo un report del 2023, tra gli intervistati, i dirigenti IT si aspettano che i loro budget per l'AI generativa saranno 3,4 volte superiori rispetto a quanto previsto solo quattro mesi fa. Tuttavia, questi stessi dirigenti ritengono che gli investimenti daranno i loro frutti. Quasi tre quarti—74%—della spesa per l'AI generativa sarà destinata a risorse umane, finanza, servizio clienti, vendite e marketing e IT, dove si prevede che gli investimenti ridurranno i costi.2



"Le organizzazioni sono sempre alla ricerca di soluzioni per ridurre i costi. Per avviare un progetto di automazione IT, si parla di adottare nuovi strumenti e acquisire nuove licenze o nuovi servizi SaaS, e ciò comporta un costo. Detto questo, l'opportunità di ridurre i costi utilizzando l'automazione IT è reale, con ritorni reali sull'investimento." —Keri Olson

Soprattutto, però, come leader, devi pensare di più al modo in cui la tecnologia sta influenzando il tuo modo di lavorare, il modo in cui lavorano i tuoi dipendenti e il modo in cui la tua organizzazione interagisce con i clienti. L'implementazione dell'automazione IT consiste nel comprendere gli obiettivi dell'organizzazione e nel creare quindi una strategia per raggiungerli al meglio. Si tratta anche di scegliere la tecnologia e le soluzioni giuste e di sviluppare un piano per l'implementazione. Richiederà un numero di skill sempre maggiori e diversificate, anche all'interno dei team IT, come gli ingegneri dei prompt AI, gli ingegneri di apprendimento automatico (ML), i data scientist AI, formatori di AI ed esperti di etica di AI.



"Cerca strumenti di automazione IT facili da implementare, come gli strumenti SaaS. Le soluzioni vincenti in questo ambito sono quelle più facili da implementare e più facili da utilizzare. Trova uno strumento che possa soddisfarti ovunque ti trovi e crescere parallelamente alla tua attività." —Keri Olson