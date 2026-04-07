Fiducia, sicurezza e protezione di Granite

Apri la "black box" dell'AI con IBM Granite. Crea e implementa soluzioni di AI con fiducia.

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Illustrazione minimalista di cubi in tonalità di blu e verde

L'AI responsabile è importante

L'AI aziendale richiede una fiducia di livello aziendale. Poiché alcuni modelli sono stati addestrati su dati piratati o producono output distorti, è facile capire perché questo sia così importante. I modelli di IBM® Granite sono costruiti con la sicurezza, la protezione e la governance al centro, dando fiducia nella costruzione di un'AI responsabile.

 Scopri l'AI responsabile Leggi la Guida all'uso responsabile

Costruiti nell'open

I modelli Granite sono costruiti da zero per una distribuzione sicura e aziendale.
Un autentico sviluppo open source
A differenza di molti modelli "aperti" che rilasciano solo pesi dei modelli, IBM Granite offre un'ampia trasparenza che include fonti di dati di addestramento, metodologie e decisioni architettoniche sotto una licenza permissiva Apache 2.0.
Maggiori informazioni
Framework di apertura dei modelli
IBM Granite si qualifica come Modello Aperto di Classe III secondo il framework della Linux Foundation che classifica la completezza e l'apertura dei modelli, un risultato che molti fornitori di modelli non raggiungono mai.
Guardalo con i tuoi occhi
Trasparenza leader di settore
IBM ha ottenuto il primo posto nello Stanford Foundation Model Transparency Index.
Leggi il report
Illustrazione con motivo di quadrati colorati in tonalità di blu, verde e grigio
IBM rinnova il suo impegno di 100.000 USD per il programma Granite Bug Bounty
IBM ha rinnovato il programma Granite bug bounty con HackerOne, con un massimo di 100.000 USD in ricompense per identificare i jailbreak riusciti in un contesto di tipo aziendale.
Scopri di più sul programma

Fiducia di livello aziendale

Illustrazione astratta con forme geometriche in diversi colori, tra cui verde, blu e bianco.
Sicurezza

I modelli linguistici Granite presentano caratteristiche crittografiche per verificare la provenienza dei modelli IBM e vengono sottoposti a un red teaming single-shot e adattivo multi-turn sfruttando il framework open source di red teaming ARES di IBM Research.
Illustrazione di una sfera nera su una forma geometrica astratta su sfondo verde
Sicurezza

I modelli linguistici Granite sono allineati secondo una politica di sicurezza e una tassonomia del rischio, superando modelli simili nei principali benchmark di sicurezza. IBM ha inoltre reso open source i suoi modelli Guardian come linee guida, oltre a strumenti di policy per la sicurezza e il framework di red teaming ARES per supportare la comunità open source.
Illustrazione con varie sfumature di verde che formano un motivo geometrico con un cerchio bianco nell'angolo in basso a destra
Governance

I modelli Granite seguono robuste politiche di governance dei dati e dei modelli, con tracciamento dei metadati e autorizzazioni legali ed etiche. Il sistema di gestione AI Granite (AIMS) per i modelli linguistici IBM Granite è certificato ISO 42001. Granite è stato progettato fin dalle basi per garantire conformità, sicurezza e workflow aziendali.

Presentazione di Granite Guardian 4.1

Implementa sempre e ovunque, per qualsiasi workload AI-native. Basandosi sulle solide caratteristiche di sicurezza e protezione nativamente integrate nei modelli Granite, Granite Guardian aggiunge un livello di misure di sicurezza specializzate. I modelli di guardrail rilevano i rischi nei prompt e nelle risposte da qualsiasi modello AI, contribuendo a garantire una distribuzione sicura e responsabile.

 Scarica Granite Guardian Documentazione Granite Guardian

Rilevamento completo dei rischi

Rileva e mitiga allucinazioni, contenuti dannosi, bias, tentativi di jailbreaking e problemi di qualità e precisione RAG tra prompt, risposte e workflow agentico.

Prestazioni leader nel settore

I modelli Granite Guardian occupano sei dei primi 10 posti nella classifica di GuardBench, che misura la capacità dei modelli guardrail di rilevare contenuti dannosi e allucinati, nonché i tentativi di jailbreak dei controlli di sicurezza.

Illustrazione con un motivo a blocchi colorati nei toni del grigio, verde e blu, con una serratura nera al centro

Modelli, strumenti e asset open source

In IBM, non ci limitiamo a costruire in modo responsabile con IBM Granite, ma rendiamo open source i modelli, gli strumenti e gli asset che utilizziamo per supportare l'innovazione AI responsabile e open source.
Granite Guardian
Granite Guardian rileva e mitiga allucinazioni, contenuti dannosi, bias, tentativi di jailbreaking e problemi di qualità e precisione RAG tra prompt, risposte e workflow agentico.
ARES
ARES è un framework open source utilizzato dal team di IBM Granite che consente agli sviluppatori e ai ricercatori di sicurezza di definire obiettivi, creare payload avversari e valutare il comportamento dell'AI in base a vari modelli di minaccia per rilevare errori nelle risposte dei sistemi di AI.
Policy Tools
Policy Tools è un repository open source per definire, testare e applicare le politiche nelle applicazioni gen AI. Utilizzando un semplice formato YAML, i team possono specificare cosa la loro AI può e non può dire, generare dati sintetici per i test e verificare la conformità in tempo di esecuzione.
Divulgazioni Granite 4.1
Il modello Granite 4.1 e le divulgazioni dei metadati dei dati sono disponibili in formato JSON leggibile da macchina per un'estrazione e parsing semplici, per informare i controlli basati sul rischio a livello di runtime nelle applicazioni generative.
Mellea Skills Compiler
Mellea Skills Compiler è uno strumento open-source che rafforza le competenze degli agenti specificate in linguaggio naturale, in modo che siano intrinsecamente più sicure, protette ed efficienti.
AI Atlas Nexus
AI Atlas Nexus è una tassonomia e uno strumento per aiutare a identificare, valutare e mitigare i rischi legati all'AI e le implicazioni aziendali.

Collaboratori di fiducia

Non mettiamo in sicurezza l'AI da soli. IBM collabora strettamente con esperti e organizzazioni leader per testare, convalidare e rafforzare in modo continuo la sicurezza e la protezione di Granite.
HackerOne

Un programma completo di bug bounty con premi fino a 100.000 USD per le scoperte valide della più grande comunità di hacker etici del mondo.

HiddenLayer

Sprint di red teaming avanzati che simulano scenari di attacco reali per migliorare la robustezza, la resilienza e la sicurezza dei modelli Granite.

NewsGuard

Impedisce ai modelli Granite di essere infettati da reti di propaganda gestite da governi avversari, alimentati da un sottoinsieme del flusso di dati globale di NewsGuard composto da siti web inaffidabili.
AI Alliance

L'AI Alliance co-fondata con Meta, che ora comprende più di 140 organizzazioni, promuove l'innovazione aperta nella sicurezza dell'AI, favorendo approcci guidati dalla community per lo sviluppo dell'AI responsabile. 

General-Purpose AI Code of Practice

IBM sta dimostrando il suo impegno a conformarsi all'EU AI Act prima delle scadenze di entrata in vigore.

Risorse 

Documentazione su Granite
Documentazione tecnica, schede di modello e guide all'implementazione per i modelli Granite.
Guida all'uso responsabile di Granite
 Una risorsa completa su come utilizzare i modelli Granite in modo responsabile in ambito aziendale.
Baseline di governance dell'AI e sicurezza
Baseline funge da insieme minimo di requisiti di maturità e livello di rischio per i progetti di AI. È progettata come una guida di base per gli sviluppatori di AI open source.
AI sicura: rischi e correzioni
Esplora i guardrail e i framework di base necessari per distribuire modelli AI in modo responsabile su larga scala.
I principi di fiducia e trasparenza di IBM
I principi fondamentali di IBM per lo sviluppo dell'AI responsabile e gli approcci alla costruzione di sistemi affidabili.
watsonx.governance
 Toolkit di governance dell'AI per gestire, monitorare e garantire la conformità dei modelli AI in ambienti di hybrid cloud.
Blog tecnico sul Granite
Blog tecnico per i modelli linguistici Granite 4.1.