Apri la "black box" dell'AI con IBM Granite. Crea e implementa soluzioni di AI con fiducia.
L'AI aziendale richiede una fiducia di livello aziendale. Poiché alcuni modelli sono stati addestrati su dati piratati o producono output distorti, è facile capire perché questo sia così importante. I modelli di IBM® Granite sono costruiti con la sicurezza, la protezione e la governance al centro, dando fiducia nella costruzione di un'AI responsabile.
I modelli Granite sono costruiti da zero per una distribuzione sicura e aziendale.
I modelli linguistici Granite presentano caratteristiche crittografiche per verificare la provenienza dei modelli IBM e vengono sottoposti a un red teaming single-shot e adattivo multi-turn sfruttando il framework open source di red teaming ARES di IBM Research.
I modelli linguistici Granite sono allineati secondo una politica di sicurezza e una tassonomia del rischio, superando modelli simili nei principali benchmark di sicurezza. IBM ha inoltre reso open source i suoi modelli Guardian come linee guida, oltre a strumenti di policy per la sicurezza e il framework di red teaming ARES per supportare la comunità open source.
I modelli Granite seguono robuste politiche di governance dei dati e dei modelli, con tracciamento dei metadati e autorizzazioni legali ed etiche. Il sistema di gestione AI Granite (AIMS) per i modelli linguistici IBM Granite è certificato ISO 42001. Granite è stato progettato fin dalle basi per garantire conformità, sicurezza e workflow aziendali.
Implementa sempre e ovunque, per qualsiasi workload AI-native. Basandosi sulle solide caratteristiche di sicurezza e protezione nativamente integrate nei modelli Granite, Granite Guardian aggiunge un livello di misure di sicurezza specializzate. I modelli di guardrail rilevano i rischi nei prompt e nelle risposte da qualsiasi modello AI, contribuendo a garantire una distribuzione sicura e responsabile.
Rileva e mitiga allucinazioni, contenuti dannosi, bias, tentativi di jailbreaking e problemi di qualità e precisione RAG tra prompt, risposte e workflow agentico.
I modelli Granite Guardian occupano sei dei primi 10 posti nella classifica di GuardBench, che misura la capacità dei modelli guardrail di rilevare contenuti dannosi e allucinati, nonché i tentativi di jailbreak dei controlli di sicurezza.
In IBM, non ci limitiamo a costruire in modo responsabile con IBM Granite, ma rendiamo open source i modelli, gli strumenti e gli asset che utilizziamo per supportare l'innovazione AI responsabile e open source.
Non mettiamo in sicurezza l'AI da soli. IBM collabora strettamente con esperti e organizzazioni leader per testare, convalidare e rafforzare in modo continuo la sicurezza e la protezione di Granite.
Un programma completo di bug bounty con premi fino a 100.000 USD per le scoperte valide della più grande comunità di hacker etici del mondo.
Sprint di red teaming avanzati che simulano scenari di attacco reali per migliorare la robustezza, la resilienza e la sicurezza dei modelli Granite.
Impedisce ai modelli Granite di essere infettati da reti di propaganda gestite da governi avversari, alimentati da un sottoinsieme del flusso di dati globale di NewsGuard composto da siti web inaffidabili.
L'AI Alliance co-fondata con Meta, che ora comprende più di 140 organizzazioni, promuove l'innovazione aperta nella sicurezza dell'AI, favorendo approcci guidati dalla community per lo sviluppo dell'AI responsabile.