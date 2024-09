IBM Storage FlashSystem fornisce una protezione dello storage basata su copie immutabili di dati isolate logicamente dagli ambienti di produzione che non possono essere modificate o eliminate tramite azioni dannose o attacchi ransomware. IBM Storage FlashSystem offre anche il rilevamento in linea della corruzione dei dati tramite i Flash Core Modules 4 (FCM4) che monitorano continuamente le statistiche raccolte da ogni singolo I/O utilizzando modelli di machine learning per rilevare anomalie a livello di blocco.