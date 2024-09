Questo provider svizzero di infrastruttura critica per la sicurezza aiuta le grandi banche a gestire gli asset digitali con Hyper Protect Services.

Questa piattaforma di informazioni finanziarie open-source svizzera utilizza Hyper Protect Services per contribuire ad abilitare la protezione e la privacy dell'infrastruttura dei dati.

Hex Trust, una piattaforma di custodia digitale, ha sviluppato la sua offerta Hex Safe su tecnologie IBM per ottenere la combinazione ideale tra sicurezza, prestazioni, stabilità e apertura.

CDG, un'azienda di prodotti e servizi per le infrastrutture finanziarie, apre il mondo degli asset digitali anche alle istituzioni più rigidamente regolamentate con la sua piattaforma Sentry.

Unbound Tech e IBM sbloccano liquidità e sicurezza per la gestione degli asset digitali

Unbound ha lavorato con le tecnologie IM per creare la soluzione The Unbound Crypto Asset Security Platform, offrendo vantaggi proficui per i provider di servizi di asset digitali.