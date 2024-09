Driver che fornisce l'interfaccia C per la connessione a IBM DB2.

Driver che fornisce supporto per i linguaggi disponibili tramite .NET e .NET Core per la connessione a IBM DB2.

Sequelize Sequelize è un ORM (Object Relational Mapping) basato su promesse per Node.js di facile utilizzo per Db2

Rust

Interfaccia per Rust verso DB2 for z/OS, DB2 for LUW, DB2 for i con supporto per il pooling di connessione mediante r2d2.