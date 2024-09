Accesso e configurazione di tutte le funzionalità della console con API RESTful e script di esempio nei linguaggi di programmazione chiave per un'esperienza di sviluppo aperta ed estensibile. Questo include API per eseguire SQL, gestire oggetti e privilegi del database, monitorare le prestazioni e caricare dati e file. L'interfaccia utente contiene una documentazione completa ed esauriente su come utilizzare questa funzionalità. Su GIT si possono trovare esempi di come scrivere il proprio codice in Python per accedere e utilizzare queste nuove interfacce.