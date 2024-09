Poiché la scelta di prodotti e canali di acquisto continua ad espandersi, le esperienze dei marchi, dei rivenditori e dei clienti devono essere connesse per avere valore. Se non c'è alcuna connessione tra il negozio virtuale e il centro di contatto o tra il gemello digitale e il punto vendita, le opportunità di creare relazioni più profonde, più preziose e differenziate non vengono sfruttate. La potenza dell'AI contribuisce a rendere queste connessioni più veloci, più personali e più intelligenti per la tua organizzazione, ma devi mantenere la promessa fatta al consumatore.

Quando si tratta di soddisfare tali esperienze e acquisti, occorre considerare due fattori critici che stanno rimodellando le operazioni di vendita al dettaglio e di beni di consumo. In primo luogo, lo spostamento verso operazioni sostenibili sta accelerando la reinvenzione necessaria per raggiungere un risultato finale quadruplo: proteggere le persone, il pianeta, il profitto e lo scopo. In secondo luogo, l'AI e la tecnologia del cloud ibrido e aperto stanno modificando i processi che riducono i costi, aumentano la resilienza, migliorano la qualità delle esperienze multicanale e lanciano nuovi modelli di business per aumentare la quota di mercato.