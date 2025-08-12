Esplora le possibilità. Replicheremo e costruiremo ambienti virtuali che ti permetteranno di affrontare le complesse problematiche della tua agenzia.
Collabora con il nostro team. Lavora insieme ai nostri esperti di tecnologia per progettare architetture di sistema, modelli AI/ML e prodotti per gli utenti finali.
Vai oltre il concept. Metti alla prova gli ambienti, fisicamente o virtualmente, le app di AI e le funzionalità edge IT che creiamo insieme. Da lì proseguiremo fino ad arrivare alla soluzione perfetta per te.
Responsabile delle operazioni speciali degli Stati Uniti
Scienza e tecnologia
Il mio team e oLabs stanno sviluppando un software AI che consente agli operatori speciali di inserire, memorizzare, analizzare e diffondere dati mission-critical orizzontalmente tra i team e verticalmente verso i livelli superiori e le agenzie nazionali... Non ho mai visto un ambiente più collaborativo tra DoD, SOCOM, settori o mondo accademico. ”
Dirigente senior di USSOCOM
In oltre 20 anni di esperienza nelle acquisizioni, non ho mai visto un passaggio così rapido da CRADA a Program of Record. Per fare questo ci vuole un team davvero eccezionale. ”
Come catalizzatore per la risoluzione di complesse sfide tecnologiche, oLabs è una risorsa vitale per il progresso della tecnologia del governo federale degli Stati Uniti. Per fare questo ci immergiamo nel landscape tecnologico della vostra agenzia, collaborando con i vostri esperti e leader per creare soluzioni tecnologiche più sicure, incentrate sull'utente e scalabili. Sia che i vostri esperti stiano conducendo esercitazioni sul campo o facendo preparativi presso la sede centrale, o che professionisti sanitari stiano cercando di distribuire/implementare l'AI per individuare malattie in anticipo, noi di oLabs ci affidiamo alle osservazioni contestuali per costruire queste soluzioni per le situazioni del mondo reale.
Situata nella Virginia del Nord, la nostra struttura tecnologica avanzata offre un'esperienza di innovazione completa. La nostra sede di Reston, in Virginia, è dotata di sistemi di calcolo ad alte prestazioni, GPU all'avanguardia, interfacce di sistema avanzate, dispositivi di comunicazione, droni, attrezzature per l'utente finale e una camera oscura per la realtà virtuale. Qui possiamo dimostrare le funzionalità della soluzione in tempo reale, dando vita alle vostre visioni.
L'ecosistema di centri di collaborazione federali di IBM Consulting è stato progettato esclusivamente per soddisfare le esigenze delle agenzie federali statunitensi, con lo scopo di aiutarle a sfruttare la potenza dell'AI e di altre funzionalità IT avanzate.
Pronti a provare oLabs in prima persona?