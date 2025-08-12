Come catalizzatore per la risoluzione di complesse sfide tecnologiche, oLabs è una risorsa vitale per il progresso della tecnologia del governo federale degli Stati Uniti. Per fare questo ci immergiamo nel landscape tecnologico della vostra agenzia, collaborando con i vostri esperti e leader per creare soluzioni tecnologiche più sicure, incentrate sull'utente e scalabili. Sia che i vostri esperti stiano conducendo esercitazioni sul campo o facendo preparativi presso la sede centrale, o che professionisti sanitari stiano cercando di distribuire/implementare l'AI per individuare malattie in anticipo, noi di oLabs ci affidiamo alle osservazioni contestuali per costruire queste soluzioni per le situazioni del mondo reale.