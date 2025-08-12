IBM oLabs

Cosa facciamo
Uomo dietro un tavolo con molte attrezzature, circondato da un gruppo di ragazzi che guardano
Immagina

Esplora le possibilità. Replicheremo e costruiremo ambienti virtuali che ti permetteranno di affrontare le complesse problematiche della tua agenzia.
Gruppo di persone che discutono attorno a un tavolo con due laptop
Collabora

Collabora con il nostro team. Lavora insieme ai nostri esperti di tecnologia per progettare architetture di sistema, modelli AI/ML e prodotti per gli utenti finali.
La mano di un uomo che tiene un piccolo elicottero
Prototipi e dimostrazioni

Vai oltre il concept. Metti alla prova gli ambienti, fisicamente o virtualmente, le app di AI e le funzionalità edge IT che creiamo insieme. Da lì proseguiremo fino ad arrivare alla soluzione perfetta per te.
Persone con attrezzatura di rilevamento su un treppiede
Come ci riusciamo

Come catalizzatore per la risoluzione di complesse sfide tecnologiche, oLabs è una risorsa vitale per il progresso della tecnologia del governo federale degli Stati Uniti. Per fare questo ci immergiamo nel landscape tecnologico della vostra agenzia, collaborando con i vostri esperti e leader per creare soluzioni tecnologiche più sicure, incentrate sull'utente e scalabili. Sia che i vostri esperti stiano conducendo esercitazioni sul campo o facendo preparativi presso la sede centrale, o che professionisti sanitari stiano cercando di distribuire/implementare l'AI per individuare malattie in anticipo, noi di oLabs ci affidiamo alle osservazioni contestuali per costruire queste soluzioni per le situazioni del mondo reale.
Foto degli interni della struttura tecnologica oLab
L'esperienza di oLabs

Situata nella Virginia del Nord, la nostra struttura tecnologica avanzata offre un'esperienza di innovazione completa. La nostra sede di Reston, in Virginia, è dotata di sistemi di calcolo ad alte prestazioni, GPU all'avanguardia, interfacce di sistema avanzate, dispositivi di comunicazione, droni, attrezzature per l'utente finale e una camera oscura per la realtà virtuale. Qui possiamo dimostrare le funzionalità della soluzione in tempo reale, dando vita alle vostre visioni.

Prodotti

CXEdge™
La piattaforma dati basata sull'intelligenza artificiale è progettata per funzionare su hardware di dimensioni, peso, consumo energetico e costi ridotti (SWaP-C). Offrite alle vostre unità in prima linea un vantaggio tattico con una suite di strumenti open source progettata per raccogliere e spostare dati dei sensori in tempo reale, tra cui immagini e video, su reti per l'analisi AI.
Hatteras®
La nostra piattaforma Hatteras semplifica l'adattamento dei modelli di apprendimento automatico (ML) della vostra agenzia alla situazione in rapida evoluzione sul campo. Hatteras automatizza il riaddestramento dei modelli di apprendimento automatico (ML) in condizioni dinamiche per evitarne il deterioramento e garantire che siano sempre accurati, nel cloud come nell'edge tattico.
Semantic-Edge
Semantic-Edge è una soluzione di AI generativa per le operazioni sul campo, di dimensioni ridotte, adattabile comodamente a un laptop e scalabile per soddisfare le esigenze della vostra missione. La soluzione offre agli utenti la possibilità di cercare e analizzare dati, documenti e manuali, API e altro, consentendo agli operatori di acquisire una piena consapevolezza della situazione e risolvere i problemi rapidamente e nell'edge tattico.
Sentinel
Una soluzione di ricognizione video con apprendimento automatico (ML), estremamente adattabile e rapidamente implementabile. Grazie alla capacità di operare su una vasta gamma di sensori—infrarossi a onde corte e lunghe, segnali rossi, verdi, blu (RGB) e altri ancora—i potenti algoritmi di computer vision di Sentinel convertono diversi feed di dati video e generano una funzionalità di consapevolezza ottimizzata per l'apprendimento automatico (ML).

Parte dell'ecosistema dei laboratori federali

L'ecosistema di centri di collaborazione federali di IBM Consulting è stato progettato esclusivamente per soddisfare le esigenze delle agenzie federali statunitensi, con lo scopo di aiutarle a sfruttare la potenza dell'AI e di altre funzionalità IT avanzate. 

 Maggiori informazioni
Uomo in piedi a un tavolo rotondo nero nel mezzo di uno studio buio e high-tech
IBM innovation studio

Approfondite le possibilità di trasformazione attraverso esplorazioni tecnologiche, esperienze immersive e workshop di co-creazione.

Maggiori informazioni
Man at desk in IBM Garage
IBM Garage

Utilizzando un modello di coinvolgimento collaborativo e incentrato sul valore, potete ottenere il meglio del design thinking, dello sviluppo agile e delle pratiche DevSecOps, accelerate dagli strumenti di AI generativa di IBM e dei partner.

 Maggiori informazioni
People in DC cyber range
IBM X-Force Cyber Security Range

Create simulazioni coinvolgenti per guidare il vostro team in scenari di violazione realistici, garantendo la risposta e il recupero da incidenti di sicurezza informatica a livello aziendale, gestire le vulnerabilità e creare una cultura della sicurezza più solida nella vostra organizzazione. 

Maggiori informazioni
