Inizialmente, YouCan ospitava la sua piattaforma on-premise sull'infrastruttura IBM Classic utilizzando un mix di IBM Cloud Bare Metal Servers per l'infrastruttura classica e IBM Cloud Virtual Servers per infrastruttura classica. Il team Startup with IBM ha fornito la tecnologia e le competenze per rendere la piattaforma subito operativa, oltre a fornire il supporto necessario lungo il percorso.

YouCan ha attinto ai membri del suo consiglio di fondazione, tra cui un influencer chiave nel mondo del marketing dell'e-commerce, per reclutare un gruppo di beta tester che provassero la piattaforma alla fine del 2019. I venditori che hanno testato la piattaforma hanno realizzato 1 milione di USD in vendite online.

Il successo del beta test ha portato al lancio a tutti gli effetti nel gennaio 2020. Ancora una volta, il team di YouCan ha messo a frutto il suo prestigio sui social media, promuovendo la piattaforma prima del lancio con una campagna Instagram e con tutorial che mostrano la piattaforma YouCan in azione. Dopo il lancio, il team YouCan ha continuato a sviluppare e mantenere la piattaforma, applicando il feedback degli utenti reali e iterando quotidianamente per aggiungere le funzioni e i miglioramenti richiesti.

Un mese dopo il lancio, è arrivato il COVID-19. Inizialmente le vendite sono diminuite, ma da aprile hanno iniziato un'impennata costante, man mano che la fattibilità e la praticità della vendita online durante la chiusura diventavano evidenti.

Nel corso dell'anno, l'azienda ha iniziato a diventare troppo grande per l'architettura esistente. Aveva bisogno della flessibilità e della scalabilità offerte solo dal cloud pubblico. All'inizio del 2021, YouCan ha migrato la sua piattaforma su IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud (VPC) su IBM Cloud, utilizzando IBM Cloud Object Storage per ospitare il suo vasto archivio di dati, compresi i file e le immagini dei clienti.

L'azienda ha subito sperimentato i benefici dello spostamento. "IBM Cloud ci rende più agili. Possiamo avviare i server in pochi minuti e spegnerli quando non ne abbiamo bisogno”, afferma Bahij. "Ci offre la flessibilità di sperimentare cose nuove e di ridurre significativamente sia lo spreco di energia che le risorse in generale."

Una delle chiavi del successo di YouCan è l'attenzione alla qualità del servizio, che offre un'esperienza facile da usare e prestazioni affidabili della piattaforma. Il ricco assortimento di funzioni incentrate sul cliente della piattaforma testimonia questo impegno, così come la sua pratica di innovare per servire meglio i mercati africani.

Ad esempio, in Africa, i pagamenti per gli acquisti online sono spesso in contrassegno, un dettaglio che rende difficile per i venditori contare gli ordini online come prenotazioni. Per aiutare i venditori a risolvere questo problema, l'azienda ha sviluppato un modo per accettare gli ordini come prenotazioni in pipeline che si convertono in ordini completi al momento della consegna e del pagamento.

Analogamente, in molte parti dell'Africa, i venditori non possono accettare pagamenti online. Attualmente l'azienda sta testando la versione beta di YouCan Pay, una soluzione di pagamento online per venditori con ramificazioni più ampie per altre aziende africane. "Stiamo lavorando per promuovere le opzioni di pagamento online in Africa", afferma Bahij. "Sono molte le persone a volerlo, quindi stiamo cercando di aiutare a risolvere un problema a livello comunitario al meglio delle nostre capacità."