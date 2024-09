Molte aziende automobilistiche cinesi hanno costruito sistemi di ricerca e sviluppo completi che dispongono di strumenti di ricerca e sviluppo popolari e di informatizzazione di alto livello. Ma devono ancora affrontare problemi come ad esempio i lunghi processi di ricerca e sviluppo e le difficoltà nell'adattarsi al nuovo ciclo di vita automobilistico. La collaborazione in materia di ricerca e sviluppo diventa fondamentale per ottimizzare i relativi processi e migliorarne l'efficienza. Con le esigenze dei clienti e le tendenze del settore in continua evoluzione, l'iterazione dell'innovazione e la consegna dei progetti stanno procedendo in parallelo ad alta velocità, aumentando la difficoltà della gestione della qualità e portando le case automobilistiche a fissare un livello più alto per la tracciabilità della qualità dei loro fornitori.

Ciò ha rappresentato una sfida per Yanfeng Electronic Technology, una filiale del principale fornitore automobilistico globale Yanfeng Auto. In un recente progetto, un importante cliente automobilistico ha richiesto a Yanfeng Electronic Technology la certificazione AutomotiveSPICE (un modello di valutazione dei processi per il settore automobilistico sviluppato congiuntamente dalle principali case automobilistiche europee) e di fornire una tracciabilità dettagliata che riguardi le richieste dei clienti tra cui il sistema, il software, la progettazione dell'architettura e i casi di test. In precedenza, Yanfeng Electronic Technology utilizzava dei semplici fogli di calcolo, la cui granularità non soddisfaceva la domanda del cliente e anche la manutenzione dei contenuti era inefficiente. In quest'ottica, Yanfeng Electronic Technology mirava a migliorare le proprie capacità di ricerca e sviluppo e le operazioni aziendali, cercando di capire rapidamente se fosse possibile soddisfare le esigenze dei clienti e completare correttamente i test attraverso la visualizzazione.