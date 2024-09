In qualità di provider di infrastrutture IT cloud, Wiwynn lavora a stretto contatto con i suoi clienti CSP per fornire soluzioni ottimizzate e garantire il miglior costo totale di proprietà (TCO). Attraverso il modello di business ODM, Wiwynn progetta, costruisce, configura e spedisce rack di server direttamente ai suoi client CSP, accelerando l'innovazione e la distribuzione. Le operazioni dell'azienda si estendono su più strutture globali, tra cui la sede centrale a Taiwan, le fabbriche di tecnologia a montaggio superficiale a Taiwan e in Cina e gli impianti di integrazione dei rack in Nord America e in Europa.

James Wen, Chief Information Officer (CIO) di Wiwynn, spiega: «Negli ultimi anni, Wiwynn ha registrato una rapida crescita. Nel 2020, abbiamo servito circa il 10% del mercato globale dei server e fornito soluzioni a più di 300 centri dati. In futuro, miriamo a consolidare questo successo aumentando la nostra presenza nei settori del 5G e dell'edge computing, e ad espanderci nell'ambito delle soluzioni per centri dati come le tecnologie di raffreddamento e di risparmio energetico».

Contemporaneamente all'ingresso in nuovi segmenti di business, gli attuali clienti CSP di Wiwynn stanno crescendo rapidamente, aumentando la domanda globale di soluzioni server. Per cogliere le nuove opportunità, l'azienda punta ad aumentare significativamente la propria capacità produttiva nei prossimi anni.

«I nostri processi di business end-to-end dipendono da più sedi situate a migliaia di chilometri di distanza», spiega Wen. «Per assicurarci di poter consegnare gli ordini in tempo, ci siamo affidati per molti anni a soluzioni SAP® ERP integrate per orchestrare in modo efficiente le nostre complesse supply chain».