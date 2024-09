Galp si sta preparando per il futuro dell'energia. La strategia a lungo termine mira a costruire un portafoglio competitivo di asset, per passare dai servizi incentrati sul prodotto ai quelli sui clienti e per sfruttare le opportunità di transizione energetica non appena si presentano.

Come molti leader del settore energetico, Galp si affida ai sistemi aziendali SAP per gestire i propri processi end-to-end. Nel corso degli anni, i sistemi SAP ERP dell'azienda erano stati ampiamente personalizzati, rendendo difficile rispondere con agilità alle iniziative di trasformazione. Oltre a presentare sfide pratiche per le attività B2C, dove i processi complessi e laboriosi per la ricezione delle merci a volte portavano a errori di inventario negativi, i sistemi personalizzati stavano anche causando difficoltà nelle operazioni B2B di Galp.

"Anche apportare una piccola modifica alle soluzioni SAP ERP installate poteva richiedere fino a sei mesi di lavoro", conferma Catarina Ceitil. “Per realizzare le nostre ambizioni a lungo termine, a livello organizzativo, stiamo sostituendo i silo operativi con unità di business integrate, per consentire una maggiore efficienza e una migliore esperienza del cliente. Ad esempio, unendo le varie unità di business, possiamo offrire un unico punto di contatto per ogni cliente B2B, invece che separare gli account dei dirigenti, gli ordini di acquisto e le fatture per ogni area di prodotto".