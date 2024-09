Passando a SAP S/4HANA su server IBM Power10, Winterhalter ha trasformato la sua produttività operativa e definito la sua strategia per i prossimi cinque anni.

"Abbiamo consolidato il nostro landscape passando da sette a quattro server, aumentato le prestazioni e la capacità e ridotto il consumo energetico di quasi il cinquanta percento. Inoltre, abbiamo calcolato un risparmio energetico di oltre l'80% in cinque anni rispetto alle alternative basate su Intel".

Per le soluzioni SAP S/4HANA a uso intensivo di memoria, la piattaforma IBM Power10 rappresenta una svolta in termini di capacità di elaborazione e memoria, afferma Erhard Klein: "Con IBM Power10 abbiamo quasi il triplo di memoria disponibile per core, e con un numero inferiore di processori più potenti siamo in grado di ridurre i costi di licenza pur migliorando le prestazioni. Si tratta di uno sviluppo eccezionale, soprattutto per i workload SAP HANA".

La scelta di una piattaforma infrastrutturale scalabile e a prova di futuro è stata essenziale per il passaggio di Winterhalter a SAP S/4HANA. Anche BLUE Consult ha svolto un ruolo chiave nella transizione alla piattaforma IBM Power10. "Il supporto di BLUE Consult è stato essenziale ed estremamente prezioso", spiega Erhard Klein. "Poiché il supporto per SAP ECC terminerà presto, molte aziende entreranno in competizione per contendersi risorse limitate in termini di consulenti e infrastrutture tecniche. Il mio consiglio per le aziende è quello di mettere in atto i propri piani SAP S/4HANA il prima possibile."

Erhard Klein conclude: "BLUE Consult e IBM sono state in grado di progettare esattamente la soluzione giusta per Winterhalter, basata su server IBM Power10 altamente affidabili ed efficienti, con basse emissioni di carbonio, prestazioni eccellenti e capacità flessibile e scalabile per il futuro".