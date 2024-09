Oggi, la preparazione dei dati per l'analisi richiede minuti o secondi anziché giorni o settimane, consentendo a Wi2 di accelerare lo sviluppo di nuovi servizi basati sui dati. Grazie all'analitica dei big data nel cloud, Wi2 sta compiendo passi importanti verso il raggiungimento dei suoi obiettivi di marketing personalizzato.



"In passato, dovevamo estrarre i dati di cui avevamo bisogno da una quantità enorme di log nel nostro ambiente di archiviazione ad oggetti nel cloud, e poi strutturare i dati manualmente", afferma Fukui. "L'elaborazione poteva richiedere fino a una settimana e l'analisi più di un'ora. Oggi, però, è cambiato tutto.



“Per noi è una vera svolta il fatto che il tempo di esecuzione delle nostre analisi si sia ridotto a pochi minuti, o addirittura a pochi secondi. Ancora meglio, ora possiamo visualizzare i nostri dati in modi più intuitivi, ad esempio tracciando gli eventi su una mappa in base alle coordinate GPS dei dispositivi mobili degli utenti. Possiamo quindi concentrarci maggiormente sull’analisi dei dati, e riteniamo che sia vantaggioso per noi poter effettuare più tipi di analisi in un solo giorno”.



L'analisi rapida sta già aiutando Wi2 a comprendere meglio le preferenze dei visitatori e i siti turistici di maggiore attrattiva, e a migliorare il targeting per offerte e suggerimenti.



"Più dati raccogliamo, più accuratamente saremo in grado di prevedere ciò che ogni visitatore probabilmente vorrà vedere e fare durante il suo soggiorno in Giappone", spiega Fukui. "In definitiva, il nostro obiettivo è fornire le informazioni più utili nel nei momenti cruciali del viaggio di una persona."



Aiutando i propri partner di settore e gli enti locali affiliati a capire ciò che i turisti vogliono dai loro soggiorni, Wi2 può aiutarli a costruire strategie più efficaci per l'engagement, offrendo ai visitatori esperienze ancora migliori sotto ogni profilo.



"Molte aziende stanno già analizzando i percorsi pedonali a partire dai dati mobili, e offrono consigli sui prodotti o coupon per i servizi richiesti", afferma Soma. “Siamo un’azienda votata all'innovazione, e per questo cerchiamo sempre di essere i primi a implementare queste nuove tecnologie”.



In definitiva, Wi2 ambisce a sviluppare prodotti predittivi che aiutino i partner a capire cosa probabilmente faranno i visitatori, in base al loro comportamento attuale e alle tendenze storiche. Ad esempio, l'analitica predittiva potrebbe rivelare che un gruppo di turisti asiatici che si godono lo shopping a Yokohama ha un'elevata propensione a prenotare un pernottamento nella città termale di Hakone Yumoto.



"Vogliamo superare questi tipi di sfide con tecnologie cognitive per il deep learning e l'intelligenza artificiale, come le soluzioni IBM Watson® disponibili tramite IBM Bluemix", afferma Fukui.



Guardando al futuro, Wi2 intende continuare la già intensa collaborazione con IBM per favorire ulteriormente la crescita del proprio business.



Soma conclude: “Al momento stiamo accumulando un’ampia quantità di log mobili nella nostra infrastruttura di aggregazione dei dati. Potrebbe essere necessario riorganizzare l'infrastruttura in due sistemi: un database per un'analisi a lungo termine dei dati archivio su larga scala e un data mart per la rilevazione in tempo reale dei modelli di flusso dei dati. Per la realizzazione di questi obiettivi, vediamo un grande potenziale nelle soluzioni IBM Cloudant e IBM Db2 Warehouse on Cloud".