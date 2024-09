Per contribuire alla protezione dei cittadini, WAAY-TV aveva bisogno di informazioni radar in tempo reale. Aveva anche bisogno di una copertura più ampia di quella che l'NWS poteva offrire. L'NWS utilizza due sistemi radar a lungo raggio per raccogliere dati per il Nord Alabama, una regione di 21.700 km quadrati con grandi altipiani, zone collinari e alcune pianure. Uno si trova a Hytop, Alabama, a nordest di Huntsville, nella Contea di Jackson, e l'altro è a sudovest, a Columbus, nel Mississippi, vicino al confine di stato.

Ogni radar meteo scansiona una vasta area circolare, ma a causa delle posizioni dei radar queste aree circolari non coprono completamente le regioni, creando delle "falle di sicurezza" in aree altamente popolate come Florence e Muscle Shoals nel nordovest dell'Alabama. Inoltre, poiché l'altezza del raggio aumenta con la distanza, una condizione accentuata dalla curvatura terrestre, i raggi dei radar NWS non sono in grado di rilevare l'attività atmosferica più vicina al suolo sulle aree più esterne.