Sia in onda che sulle piattaforme digitali, Max Storm è stato progettato per dotare il tuo team di visualizzazioni straordinarie, dati meteorologici accurati e flussi di lavoro semplificati, fondamentali per la copertura del maltempo.

Porta gli spettatori nella tempesta quasi in tempo reale con radar meteorologici e immagini 3D oppure coinvolgi il tuo pubblico sui dispositivi mobili promuovendo al tempo stesso la tua trasmissione in diretta. Con Max Storm, le possibilità sono infinite.